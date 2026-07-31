Sáng ngày 31-7, giới bóng đá đã bàng hoàng khi đón nhận thông tin cựu cầu thủ, Bình luận viên Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43. Sự ra đi đột ngột của anh khiến giới bóng đá, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Trịnh Quốc Hưng sinh năm 1983, tại Hà Nội. Anh từng thi đấu cho CLB Hàng không Việt Nam, Hà Nội ACB ở vị trí tiền vệ. Quốc Hưng được đánh giá có lối chơi kỹ thuật, thông minh. Anh không may gặp chấn thương nặng, năm 2009 anh phải chia tay khi sự nghiệp cầu thủ đang ở giai đoạn thăng hoa.

Sau khi nghỉ thi đấu, Trịnh Quốc Hưng đi học làm huấn luyện viên. Anh từng tham gia đào tạo trẻ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội, huấn luyện các lứa bóng đá trẻ Thủ đô, giành Huy chương bạc U15 Quốc gia 2010.

Ngoài việc tham gia đào tạo bóng đá trẻ, Quốc Hưng còn có duyên với nghề Bình luận viên. Anh đến với nghề bình luận viên phủi sau đó, rồi gắn bó với bình luận chuyên nghiệp ở VTVCab. Anh gây tiếng vang nhờ chất giọng trong trẻo, thân thiện và góc nhìn chuyên sâu. Tại World Cup 2026 mới đây, Quốc Hưng tham gia rất nhiều chương trình bình luận và phân tích các trận đấu.

Trên trang cá nhân, bạn bè và đồng nghiệp và những người yêu mến anh đều bày tỏ tiếc thương với sự ra đi đột ngột của HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng.

“HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng, một con người dễ mến, dễ gần và vô cùng thân thiện. Với những khán giả thân thuộc của VTVcab, Quốc Hưng luôn để lại nhiều thiện cảm, sống trong lòng khán giả bởi kiến thức chuyên sâu, giọng đọc thân thiện, những góc nhìn mới lạ và tình yêu bất tận cùng trái bóng tròn.

Trên sóng truyền hình, Quốc Hưng là một chuyên gia. Còn ở ngoài đời, anh là một người bạn, người đồng nghiệp hình mẫu. Với những người đi trước, Quốc Hưng luôn cầu tiến, học hỏi không ngừng. Với những lớp đàn em đi sau, anh luôn chia sẻ tận tình, hướng dẫn để tất cả cùng vững vàng hơn. Cuối cùng, Quốc Hưng đã sống trọn vẹn với đam mê bất tận của mình”, BLV Quang Huy viết.

QUỐC CƯỜNG