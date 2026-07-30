HLV Kim Sang-sik: “Chúng tôi sẽ nối dài mạch trận bất bại trước Singapore"

Có thực lực tốt hơn cùng ưu thế đá trên sân nhà, HLV Kim Sang-sik tự tin tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Singapore vào tối 31-7 ở lượt trận thứ hai ASEAN Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam loại Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: VFF

Trận thắng Timor Leste được xem là cú chạy đà cho đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Đối thủ tiếp theo là Singapore có nhiều điểm vượt trội so với Timor Leste khi có con người, lối chơi tốt hơn.

HLV Kim Sang-sik thận trọng trong phát biểu mở đầu buổi họp báo vào trưa 30-7: "Cuộc đối đầu này rất quan trọng. Chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình đầy khó khăn, khốc liệt phía trước. Tuyển Việt Nam có những ngày hồi phục tốt, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng với quyết tâm giành chiến thắng. Hy vọng đông đảo khán giả đến sân để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho đội tuyển giành kết quả tốt".

Trong quá khứ, hai đội đã gặp nhau 22 lần và ưu thế nghiêng về đội tuyển Việt Nam với 9 thắng, 9 hòa và 4 thua. Điều đó sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có sự thoải mái hơn về vấn đề tâm lý, ông Kim nói: “Đó là một tín hiệu tích cực. Chúng tôi bước vào trận đấu với thái độ quyết tâm, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Toàn đội chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật để nối dài mạch trận bất bại trước Singapore.

So với hai năm trước, Singapore mạnh hơn rất nhiều. Những cầu thủ như Nakamura (số 7) hay số 6, số 20 và số 19 giúp họ nâng cao đáng kể sức mạnh. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và nỗ lực giành kết quả tích cực trong trận đấu ngày mai".

Vấn đề quan trọng khác với đội tuyển Việt Nam còn ở việc chuẩn bị tiếp cho trận gặp Indonesia trên sân khách sau đó 3 ngày. Vì thế vừa phải tập trung trắng Singapore và ngay sau đó là nghĩ đến chuyến làm khách đầy khó khăn tại Indonesia mà Ban huấn luyện cần tính ngay kế hoạch phục hồi thể lực cho các cầu thủ.

"Nhiệm vụ của tuyển Việt Nam là bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi lấy áp lực đó làm động lực và sự tự tin. Trên sân nhà, tuyển Việt Nam không chùn bước và nỗ lực giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào", HLV Kim Sang-sik nói.

QUỐC CƯỜNG