Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia đánh giá rất cao tuyển Việt Nam

Các tuyển thủ Indonesia khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Campuchia, song Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir khẳng định cuộc đối đầu với Việt Nam mới là đối thủ quan trọng nhất và là thước đo chính xác để đánh giá sức mạnh của thầy trò HLV John Herdman.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: PSSI

“Đây là trận mở màn khá tốt. Tuy nhiên, tôi nghĩ cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam mới là chìa khóa để biết Indonesia đang ở đẳng cấp nào. Điều đó không có nghĩa chúng tôi xem nhẹ Timor Leste hay Singapore, nhưng xét về trình độ chuyên môn, Việt Nam là đối thủ sẽ phản ánh rõ nhất năng lực của đội tuyển”, Chủ tịch PSSI Erick Thohir chia sẻ sau chiến thắng của đội nhà trước Campuchia hôm 27-7.

Theo lịch thi đấu, Indonesia sẽ lần lượt gặp Timor Leste, Việt Nam và Singapore ở các lượt trận còn lại của bảng A. Trong số đó, màn so tài với thầy trò HLV Kim Sang-sik vào ngày 3-8 được đánh giá là trận cầu quyết định đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng cũng như tạo lợi thế trước vòng bán kết.

Sự thận trọng của ông Erick Thohir không phải không có cơ sở. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch ASEAN Cup, đồng thời duy trì phong độ ấn tượng khi thắng đậm Timor Leste ở trận ra quân. Hai đội cũng được xem là những ứng cử viên sáng giá nhất cho suất đi tiếp tại bảng A.

Thành thử, phát biểu của người đứng đầu bóng đá Indonesia cho thấy sự tôn trọng dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh Indonesia sở hữu lực lượng chất lượng với nhiều cầu thủ nhập tịch và đang đặt mục tiêu lần đầu tiên lên ngôi tại ASEAN Cup, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn được xem là đối thủ lớn nhất trên hành trình chinh phục danh hiệu của họ.

Ở chiến thắng trước Campuchia, Indonesia trình diễn bộ mặt đầy thuyết phục. Tiền đạo nhập tịch Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong trận ra mắt, trong khi Sandy Walsh và Jens Raven mỗi người đóng góp 1 bàn thắng để giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

Đánh giá về màn trình diễn của chân sút 19 tuổi, Chủ tịch PSSI Erick Thohir chia sẻ: “Cuối cùng chúng tôi cũng có thêm một tiền đạo chất lượng. Trước đây Indonesia phụ thuộc khá nhiều vào Ole Romeny. Mitchell Baker sở hữu chiều cao gần 2 m, khả năng di chuyển tốt và tạo ra nhiều phương án tấn công. Hy vọng cậu ấy sẽ giúp hàng công Indonesia trở nên mạnh mẽ hơn”.

Dù vậy, người đứng đầu PSSI vẫn cho rằng tiền đạo trẻ cần thêm thời gian để khẳng định bản thân trước những đối thủ có trình độ cao hơn. Theo ông, các trận đấu với những đội bóng mạnh như tuyển Việt Nam sẽ là cơ hội quan trọng để đánh giá chính xác năng lực của Mitchell Baker cũng như sức mạnh thực sự của Indonesia.

HỮU THÀNH