Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia trong trận lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay trên sân khách. Trận thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik như đặt 1 chân vào chung kết mà còn kéo dài kỷ lục ấn tượng dưới triều đại nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

Niềm vui của thầy trò HLV Kim Sang-sik khi kéo dài mạch trận bất bại lên con số 23. HẢI HOÀNG

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đang có chuỗi 23 trận bất bại với 20 trận thắng và hòa 3 trận. Đây là thành tích chưa từng có với bóng đá Việt Nam, ngay cả dưới thời của HLV Park Hang-seo mà đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã lập nhiều thành tích.

Chuỗi trận ấn tượng của tuyển Việt Nam bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ấn Độ vào tháng 10-2024. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik bất bại ở chiến dịch vô địch ASEAN Cup 2024, vòng loại Asian Cup 2027, các trận giao hữu quốc tế chính thức (FIFA Days) và hiện tại là ASEAN Cup 2026.

Trận đấu tiếp theo gặp Malaysia trên sân nhà, hy vọng để đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục là trong tầm tay. Ngoài ra, với bàn mở tỷ số trong trận gặp Malaysia, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang có 3 bàn ở giải lần này, đồng thời là bàn thắng thứ 10 của anh ở đấu trường Đông Nam Á. Xuân Son chỉ còn cách top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup/ASEAN Cup 2 bàn.

QUỐC CƯỜNG