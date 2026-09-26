Bóng đá trong nước

Thái Lan khởi động mạnh mẽ tại FIFA ASEAN Cup 2026

SGGPO

Bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 nhập cuộc vào ngày 26-9 và Thái Lan đã giành chiến thắng áp đảo trước khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á là Pakistan đến 4-0.

Thái Lan khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Thái Lan khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Nhanh chóng thể hiện sức mạnh, các cầu thủ Thái Lan sớm tràn lên tấn công hy vọng tìm bàn thắng sớm. Sức ép của “Voi chiến” đã đẩy Pakistan lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự và chủ yếu tận dụng vào những pha phản công nhanh.

Phút 30, hệ thống phòng ngự của Pakistan đã bị đánh bại từ pha đá bồi cận thành của Teerasak Poeiphimai. Thái Lan lên tinh thần và thi đấu thanh thoát, tạo áp lực bên phần sân đối phương. Teerasak một lần nữa đưa bóng vào lưới Pakistan ở phút 43 nhưng lần này trọng tài không công nhận do lỗi việt vị.

Dù vậy, trước khi hiệp đầu khép lại, Thái Lan cũng kịp tạo khoảng cách 2-0 từ cú ra chân hiểm hóc của Jude Soonsup-Bell.

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Thái Lan quá mạnh so với Pakistan. Ảnh: Changsuek

Bị dẫn 2 bàn, Pakistan như mất ý chí ở hiệp đấu còn lại. Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép và tiền đạo trẻ Teerasak tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn hiệu quả của mình. Phút 63, Teerasak Poeiphimai sút bóng chạm chân một hậu vệ Pakistan làm đổi hướng, nâng tỷ số 3-0 cho Thái Lan trước khi anh ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 vào cuối trận.

Thắng 4-0 chung cuộc cùng màn thể hiện của “sát thủ” Teerasak, Thái Lan như gởi lời thách thức đến đội tuyển Việt Nam ở cuộc so tài giữa hai đội vào ngày 29-9.

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KHÁNH VÂN

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Teerasak Poeiphimai Jude Soonsup-Bell Phút 30 Phút 43 Pakistan Phút 63 Đá bồi Voi Thanh thoát Gởi

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