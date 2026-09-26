Sân Si Jalak Harupat - nơi đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình FIFA ASEAN Cup

Sân Si Jalak Harupat tại Bandung (Indonesia) sẽ là nơi đội tuyển Việt Nam mở màn hành trình FIFA ASEAN Cup 2026, với hai trận đầu vòng bảng gặp Philippines và Thái Lan.

Khám phá sân Si Jalak Harupat, địa điểm đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình FIFA ASEAN Cup. CLIP: HỮU THÀNH

Sân Si Jalak Harupat, tại Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Tây Java (Indonesia), sẽ là nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận đầu tại bảng B, lần lượt gặp Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 26-9 và Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 29-9.

Sân thi đấu cách nơi đóng quân của thầy trò HLV Kim Sang-sik khoảng 15 km. Dù nằm trên khu vực cao, song Si Jalak Harupat có hệ thống đường cao tốc thuận lợi cho việc di chuyển.

Khu vip khán đài A của sân Si Jalak Harupat. ẢNH: TÂM HÀ

Sân Si Jalak Harupat có sức chứa thiết kế khoảng 30.000 khán giả, nhưng thực tế đón tối đa khoảng 27.000 người. Đây cũng là một trong những niềm tự hào của vùng Bandung. Công trình được xây dựng từ năm 2001, khánh thành năm 2005 và được cải tạo vào năm 2009.

Si Jalak Harupat là sân vận động đa năng, kết hợp bóng đá và điền kinh, sử dụng mặt cỏ Bermuda, có hệ thống ghế khán đài và mái che tại khán đài A, B. Tên gọi Si Jalak Harupat được đặt theo biệt danh của Otto Iskandardinata, một anh hùng dân tộc Indonesia quê ở khu vực Bandung. Từ năm 2009, sân trở thành sân nhà của Persib Bandung - Một CLB nổi tiếng tại Giải VĐQG Indonesia.

Sân Si Jalak Harupat nằm trong một khu liên hợp thể thao rộng lớn, bên cạnh sân tập phụ sử dụng cỏ nhân tạo và khu vực bắn cung.

Công tác an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt trước lượt trận đầu tiên bảng B. ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan đều không được tập làm quen sân trước các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026, vì Ban Tổ chức địa phương đang hoàn thiện âm thanh, VAR ánh sáng, và đang chăm sóc, bảo dưỡng mặt cỏ để đáp ứng các điều kiện thi đấu 2 ngày/trận trong các ngày 26 và 29-9.

HỮU THÀNH (từ Bandung)