FIFA chọn Đình Bắc và Đăng Khoa vào tốp những cầu thủ đáng xem

Trước khi FIFA ASEAN Cup 2026 khai cuộc, hai nhân tố trẻ của đội tuyển Việt Nam là Đình Bắc và Đăng Khoa được FIFA đánh giá cao và kỳ vọng bộ đôi này sẽ tỏa sáng tại giải lần này.

Đăng Khoa và Xuân Son ngày đầu đến Indonesia cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đang gặt hái nhiều thành công cùng đội tuyển Việt Nam và U23 trong thời gian qua, Đình Bắc dần định hình như một tiền đạo chủ lực trên sa bàn của HLV Kim Sang-sik. Mới đây tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son.

Trang chủ FIFA viết về tay săn bàn trẻ này: “Đây là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Đình Bắc. Sau khi vô địch quốc gia cùng CLB CAHN, anh giúp Việt Nam đăng quang ASEAN Cup, đồng thời được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới.

Vì thế, không ngạc nhiên khi tiền đạo 22 tuổi tiếp tục là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup”.

Cùng với Đình Bắc, những cầu thủ khác được FIFA đánh giá cao và kỳ vọng tỏa sáng sắp đến là Teerasak Poeiphimai (Thái Lan), Shah Shahiran (Singapore), Hamza Choudhury (Bangladesh), Emil Audero (Indonesia), Bergson da Silva (Malaysia).

Đình Bắc được chỉ định làm đội phó đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, tiền vệ 20 tuổi Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngo) được đưa vào tốp 5 cầu thủ trẻ đáng xem tại giải lần này. Đăng Khoa vốn đã được gọi tập trung trước thềm ASIAN Cup 2026, nhưng lỡ hẹn vào giờ chót vì chấn thương. Lần này, anh lại góp mặt giờ chót ở FIFA ASEAN Cup khi Thành Chung bị chấn thương. Đăng Khoa được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho Hoàng Đức "gánh" khu trung tuyến.

Trang web của FIFA viết: “Sinh ra và lớn lên ở bang Tây Úc trong một gia đình gốc Việt, Ngô Đăng Khoa chuyển về Việt Nam thi đấu cho một CLB V-League hồi đầu năm nay. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 5, cầu thủ 20 tuổi trở thành một trong ba gương mặt chưa từng khoác áo đội tuyển được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Là cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và rê bóng khéo léo, anh được đánh giá là một trong những tài năng tấn công trẻ sáng giá nhất Đông Nam Á”.

KHÁNH VÂN