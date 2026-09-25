HLV Anthony Hudson của Thái Lan đánh giá cao tuyển Việt Nam

Dù đội tuyển Thái Lan đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế trong thời gian lưu trú tại Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng báo chí xứ chùa Vàng có cảm giác... chưa thật sự mặn mà.

HLV Anthony Hudson dành sự tôn trọng tuyệt đối đến đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Qua trao đổi với đại diện truyền thông Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) ở buổi họp báo chính thức chiều 25-9, đội tuyển quốc gia của nước này hiện có 2 thành viên trong đoàn tác nghiệp tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong đó, một người phụ trách hình ảnh là Santos và người còn lại phụ trách video.

Theo ghi nhận, không có phóng viên nào đến từ các cơ quan truyền thông Thái Lan đến phòng họp báo tại Bandung. Điều này tạo nên hình ảnh khá khác biệt so với sự hiện diện đông đảo của truyền thông Việt Nam tại Indonesia.

Trong buổi họp báo trước trận đấu ngày 25-9, HLV Anthony Hudson cùng tiền vệ Kakana Khamyok nhận được khá nhiều câu hỏi từ các phóng viên Việt Nam. Ngoài ra, chỉ có thêm một nữ phóng viên thuộc FIFA tham gia đặt câu hỏi cho đại diện đội tuyển Thái Lan.

Không chỉ thiếu phóng viên theo đội, đến chiều 25-9, vẫn chưa có đài truyền hình Thái Lan nào công bố chính thức việc mua bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm cùng bảng B và được nhận diện tranh nhau cho tấm vé vào thi đấu trận chung kết. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 29-9 tới. Thành thử, các câu hỏi dành cho HLV Anthony Hudson tập trung vào sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, sự chuẩn bị của Thái Lan cũng như những khác biệt về lực lượng so với giải đấu gần nhất là ASEAN Cup 2026.

Chỉ có 2 phóng viên trong đội tuyển Thái Lan tham dự họp báo chính thức của FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: HỮU THÀNH

Trước những câu hỏi này, HLV Anthony Hudson chia sẻ: “Trước hết, tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Họ có một HLV tuyệt vời, trong đội có nhiều cầu thủ chất lượng. Việt Nam thi đấu với một lối chơi rất rõ ràng, đồng thời rất hiệu quả”.

HLV Hudson nhấn mạnh: “Tôi nghĩ sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nằm ở cách họ thi đấu với tính tổ chức rất tốt, kỷ luật, có cách tiếp cận trận đấu rất rõ ràng và đặc biệt hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái. Họ mạnh mẽ, nhanh và có nền tảng thể chất tốt. Với Việt Nam, sức mạnh nằm ở tập thể nhiều hơn là bất kỳ cá nhân nào”.

Nhà cầm quân Thái Lan đồng thời đánh giá Việt Nam là một trong những ứng viên cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo HLV Hudson, hai lần chạm trán gần nhất giữa Thái Lan và Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2026 đều diễn ra hấp dẫn. Với lực lượng mạnh hơn hiện tại, HLV Hudson kỳ vọng khi Thái Lan gọi được những cầu thủ chất lượng như Supuchai Chaide, Chanathip Songkrasin... trận đấu sắp tới tiếp tục mang đến màn so tài đáng xem cho người hâm mộ.

HỮU THÀNH (từ Bandung)