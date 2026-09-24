Thái Thị Thảo cùng đồng đội quyết dốc toàn lực ở trận tứ kết

Vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 là thử thách cực đại dành cho nhóm đội thuộc “kèo dưới” như Việt Nam, Philippines, Đài Loan (TQ) và Uzbekistan khi so tài cùng các đối thủ rất mạnh.

Tiền vệ kỳ cựu Thái Thị Thảo (bên trái). Ảnh: VFF

Ngày 24-9, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập quan trọng trước cuộc so tài với đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết. Toàn đội hoàn thành các nội dung trong buổi tập theo yêu cầu của ban huấn luyện. Tuy nhiên, khối lượng vận động được điều tiết phù hợp nhằm giúp các cầu thủ duy trì trạng thái thể lực tốt nhất trước trận đấu.

Cũng trong sáng 24-9, đại diện bốn đội tuyển góp mặt ở hai trận tứ kết (diễn ra tại Osaka) gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu tại sân vận động Nagai.

Tại cuộc họp, các đội đã được phổ biến những nội dung liên quan đến công tác tổ chức, quy định thi đấu và những vấn đề chuyên môn trước trận.

Chia sẻ trước cuộc đối đầu với Trung Quốc, tiền vệ kỳ cựu Thái Thị Thảo đánh giá đây là đối thủ mạnh của bóng đá châu Á và đội tuyển nữ Việt Nam đã có nhiều lần chạm trán trong thời gian qua. Gần nhất, hai đội gặp nhau trong chuyến tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung Quốc trước ASIAD.

“Trung Quốc luôn là một đội tuyển mạnh của châu Á và Việt Nam rất tôn trọng đối thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực để có thể tạo được dấu ấn và hướng tới một kết quả có thể đạt được kỳ vọng ban huấn luyện cũng như người hâm mộ”, Thái Thị Thảo chia sẻ.

Ảnh: VFF

“Bản thân tôi luôn trong tư thế sẵn sàng và sẽ thi đấu với tinh thần tốt nhất để hỗ trợ đồng đội và mong toàn đội sẽ có được kết quả tốt. Chúng tôi đã được xem các video về chiến thuật cũng như từng cá nhân của Trung Quốc để nắm được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, từ đó hạn chế những sai sót cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thái Thị Thảo nói.

Đây là lần thứ ba Thái Thị Thảo tham dự ASIAD. Theo tiền vệ này, chất lượng các đội tuyển tại đấu trường châu lục đang ngày càng được nâng cao khi nhiều quốc gia có sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ.

“Các đối thủ đang có sự cạnh tranh và tiến bộ ngày càng rõ rệt. Nhiều đội được đầu tư mạnh mẽ và đang từng bước thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tôi hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có thêm điều kiện phát triển để tiếp cận các nền bóng đá hàng đầu châu lục”, Thái Thị Thảo bày tỏ.

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