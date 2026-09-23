Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam sang Indonesia, Minh Khoa bay riêng từ TPHCM

SGGPO

Sáng 23-9, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, sau khi HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam tại sân bay Nội Bài sáng 23-9. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Đội tuyển Việt Nam tại sân bay Nội Bài sáng 23-9. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài vào sáng 22-9 để bay sang Jakarta. HLV Kim Sang-sik cùng 22 cầu thủ đi chung chuyến bay, riêng tiền vệ Minh Khoa một mình từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hội quân cùng đội khi sang đến Indonesia. Nguyên do lúc nhận thông tin triệu tập bổ sung tại đội tuyển Việt Nam thay thế Quang Hải, cầu thủ của CLB Becamex TPHCM đang ở TPHCM nên chủ động di chuyển với lộ trình khác.

Sau khi đến Jakarta, đội sẽ di chuyển tiếp bằng ô tô với thời gian khoảng 2-3 tiếng đồng hồ đến Bandung. Đây cũng là nơi mà thầy trò Kim Sang-sik đóng quân, thi đấu vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

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Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam ra quân FIFA ASEAN Cup gặp Philippines vào ngày 26-9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Sau đó, thầy trò ông Kim lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.

Thể thức thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 không có vòng bán kết. Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng tranh chung kết, hai đội đứng nhì tranh hạng ba, các đội tiếp theo ở hai bảng cũng gặp nhau tranh hạng năm và bảy.

Đáng chú ý là cận ngày khai mạc, FIFA đã điều chỉnh tiền thưởng cho đội vô địch khi chỉ còn 650.000 USD thay vì 1 triệu USD như thông báo trước đó.

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Minh Khoa Kim Sang-sik Jakarta Sân bay quốc tế Nội Bài Bằng ôtô Hội quân

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