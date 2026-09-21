Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA

SGGPO

Trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã nhận tin vui từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khi được tăng một bậc trên BXH FIFA.

Thành tích ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 đã giúp đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA tính đến tháng 9. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Thành tích ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 đã giúp đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA tính đến tháng 9. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Theo bảng xếp hạng thế giới vừa được FIFA công bố chiều 21-9, đội tuyển Việt Nam tăng một bậc lên hạng 98 thế giới, chỉ còn kém đội tuyển dẫn đầu khu vực Đông Nam Á là Thái Lan 5 bậc.

Cụ thể, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được cộng 9,82 điểm và đang đạt 1,237,02 điểm tích lũy. Thành tích trên đã giúp đội tuyển Việt Nam tăng từ hạng 99 lên hạng 98 thế giới.

Trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật đến tháng 9, khu vực Đông Nam Á chỉ có 3 đội tăng hạng là đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Theo đó, Thái Lan tăng 1 bậc lên hạng 93 thế giới khi được cộng 1,46 điểm (tổng cộng 1.252,14 điểm), còn Singapore tăng 2 bậc lên hạng 146 thế giới.

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Indonesia bị trừ điểm do thành tích không tốt tại ASEAN Cup vừa qua. Ảnh: NAM TRUNG

Đội đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á là Indonesia (118 thế giới), bị trừ 0,09 điểm (tổng cộng có 1.157,14 điểm) do thành tích không tốt tại ASEAN Cup 2026 vừa qua. Các đội đứng thứ 4 và thứ 5 Đông Nam Á lần lượt là Philippines (hạng 135 thế giới) và Malaysia (136).

Xếp từ thứ 7-11 Đông Nam Á lần lượt là Myanmar (hạng 158 thế giới), Campuchia (175), Lào (185), Brunei (194) và Timor Leste (201).

FIFA ASEAN Cup 2026 sắp diễn ra tại Indonesia và Hồng Kông (TQ) sẽ là cơ hội cho các đội tích lũy thêm điểm trên BXH FIFA. Do là giải đấu thuộc lịch FIFA Days nên điểm cộng (hoặc trừ) sẽ nhiều hơn cho với ASEAN Cup vừa qua.

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FIFA ASEAN Cup Đông Nam Á Việt Nam Thái Lan Indonesia Malaysia

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