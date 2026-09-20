Bóng đá trong nước

Pakistan gọi 14 cầu thủ ở nước ngoài về tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

SGGPO

Một trong hai đội khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Pakistan đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, được xem là mạnh nhất, nhằm hướng đến mục tiêu cao tại giải lần này.

Danh sách đội tuyển Pakistan. Ảnh: PFF
Danh sách đội tuyển Pakistan. Ảnh: PFF

Pakistan là đội khách mời sau cùng nhận lời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 để thay thế cho đội tuyển Ấn Độ bất ngờ rút lui vào giờ chót. Đội được xếp vào bảng B nhóm Division 1 (hạng nhất) cùng với tuyển Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Trong danh sách 23 cầu thủ Pakistan vừa được công bố, có 14 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm có 7 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Azerbaijan. Tuy nhiên, các CLB mà cầu thủ Pakistan khoác áo chủ yếu là những đội ở hạng thấp tại các quốc gia trên, bên cạnh một số đang thi đấu ở các quốc gia lân cận như Bangladesh, Maldives, Bhutan.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thực lực của đội tuyển Pakistan không quá mạnh, là đối thủ… chơi được so với các đội tuyển khu vực Đông Nam Á. Ban đầu FIFA dự kiến mời đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ tham dự, nhưng LĐBĐ hai quốc gia này đã từ chối.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan vào ngày 2-10, thuộc lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

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KHÁNH VÂN

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FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Ấn Độ Đội tuyển Pakistan Pakistan Giờ chót Bhutan Maldives Azerbaijan Bangladesh Liên đoàn bóng đá

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