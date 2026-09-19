Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka thăm đội nữ Việt Nam trước trận đấu quyết định

Để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng gặp Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển đến Osaka vào ngày 18-9. Chiều 19-9, đội đã ra sân tập buổi thứ hai tại đây để làm quen với sân bãi và tái tạo năng lượng trước trận quyết định.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka trao quà kỷ niệm đến đội tuyển nữ Việt Nam tại buổi gặp. Ảnh: VFF

Trước buổi tập, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Osaka đã đến thăm, động viên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước trận đấu quyết định tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đã trực tiếp tới thăm và gặp gỡ đội tuyển. Ông Nguyễn Trường Sơn hỏi thăm tình hình chuẩn bị của toàn đội, đồng thời gửi lời động viên tới các cầu thủ và ban huấn luyện trước trận đấu quan trọng sắp tới.

Các cô gái Việt Nam hướng đến mục tiêu thắng Thái Lan và giành vé đi tiếp.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn khẳng định Tổng Lãnh sự quán cũng như cộng đồng người Việt tại Osaka luôn dành sự quan tâm, theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình tại ASIAD 2026. Ông bày tỏ niềm vui khi đội tuyển có dịp tới Osaka thi đấu và hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tự tin, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Sau hai lượt trận tại bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ ba với hiệu số -9. Ở lượt trận cuối, đội tuyển sẽ đối đầu đội tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21-9 trên sân vận động Nagai, Osaka. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

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