Nhật Bản - Việt Nam 8-0: Chủ nhà quá mạnh!

Lượt trận thứ hai của bảng E diễn ra chiều tối 17-9 đánh dấu ngày kém vui của cả hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan khi cùng thất bại.

Các cầu thủ Việt Nam có nhiều cố gắng, nhưng lực bất tòng tâm trước sự vượt trội của đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: VFF

Lường trước sức mạnh của đội chủ nhà, HLV Hoàng Văn Phúc đã chủ động xây dựng lối đá thấp, an toàn bên phần sân nhà cho tuyển nữ Việt Nam. Những trụ cột như Bích Thùy, Dương Thị Vân, Hải Yến, Diễm My ngồi trên ghế dự bị không nằm ngoài ý đồ dưỡng sức cho trận quan trọng gặp đội tuyển Thái Lan.

Ở phía đội chủ nhà, dù không có thực lực mạnh nhất nhưng chất lượng đội hình chênh lệch nên không mấy khó nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận.

Sức ép lớn từ các cầu thủ Nhật Bản đã nhiều phen làm hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam lúng túng, nhất là ở những vị trí còn thiếu kinh nghiệm.

Đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng Thái Lan ở trận cuối và chờ kết quả có lợi ở các bảng còn lại. Ảnh: VFF

Trước áp lực của các tiền đạo Nhật Bản, phút 12, hệ thống phòng ngự đội tuyển Việt Nam bị đánh bại với bàn mở tỷ số của Kamiya từ cú sút ở cự ly khoảng 20m.

Thủ môn Kim Thanh chính là người hoạt động vất vả nhất ở phía đội tuyển Việt Nam. Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng cô đã 4 lần vào lưới nhặt bóng sau hiệp 1, trong đó có 1 pha lao người đánh đầu phản lưới nhà của Cù Thị Huỳnh Như.

Cục diện ở hiệp hai không đổi khi các chân sút Nhật Bản liên tục tạo áp lực trước khung thành đội tuyển Việt Nam và ghi thêm 4 bàn để ấn định chiến thắng 8-0 chung cuộc. Vào cuối trận, HLV Hoàng Văn Phúc lần lượt tung Diễm My, Bích Thùy vào sân nhằm “làm nóng” cho trận quyết định cùng Thái Lan vào ngày 21-9.

Danh sách thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam trận gặp Nhật Bản. Ảnh: VFF

Sau hai vòng đấu, Nhật Bản cùng Đài Loan (TQ) có 6 điểm và sớm giành vé vào tứ kết. Hai đội Việt Nam và Thái Lan chưa có điểm nào, sẽ gặp nhau ở trận cuối để tranh vị trí thứ ba cũng như 2/3 suất vào tứ kết dành cho đội đứng hạng ba có thành tích tốt. Với hiệu số 1/10, Việt Nam tạm đứng thứ ba bảng E.

QUỐC CƯỜNG