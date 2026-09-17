Có 4 VĐV Việt Nam sẽ góp mặt Lễ thượng cờ tại ASIAD 20

Đoàn thể thao Việt Nam đã xác định 14 thành viên tham dự Lễ thượng cờ được chủ nhà Nhật Bản tổ chức ngày 18-9.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam được ổn định nơi lưu trú và bắt nhịp với ASIAD 20 ngay khi có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ban tổ chức ASIAD 20 bố trí địa điểm thực hiện Lễ thượng cờ cho các Đoàn tham dự ASIAD 20 trong khuôn viên nhỏ, do vậy Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 14 thành viên dự buổi lễ. Trong đó, thành phần VĐV có 4 người (2 cầu thủ bóng chuyền, 2 cầu thủ cầu mây).

Dự kiến, Lễ thượng cờ dành cho Đoàn thể thao Việt Nam diễn ra vào 10 giờ sáng, theo giờ địa phương ngày 18-9 tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier, Cảng Nagoya (Nhật Bản). Đây là nơi Ban tổ chức bố trí khu Athletes Interaction Area dành cho VĐV các đoàn thể thao.

Ban tổ chức ASIAD 20 tổ chức Lễ thượng cờ dành cho các đoàn thể thao từ ngày 16 tới 18-9, theo từng khung giờ gồm 10 giờ, 13 giờ 30 và 17 giờ.

Chủ đề của chương trình là “Uniting the delegations with Aichi-Nagoya’s signature hospitality”, hướng tới tinh thần gắn kết các đoàn bằng sự hiếu khách đặc trưng của Aichi-Nagoya.

ASIAD 20 sẽ khai mạc tối ngày 19-9. Đoàn thể thao Việt Nam đã chọn 2 tuyển thủ cầm cờ tại Lễ khai mạc là cầu thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và cầu thủ bóng đá Đinh Quang Kiệt.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết các thành viên tham dự ASIAD 20 đang có mặt tại Nhật Bản đều đảm bảo sức khỏe, tinh thần và chuyên môn sẵn sàng thi đấu chính thức.

Ngày 18-9 là ngày cuối của hành trình rước đuốc ASIAD 20. Ngọn đuốc sẽ xuất hiện tại sân vận động trung tâm - Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium - của Đại hội vào tối 19-9.

MINH CHIẾN