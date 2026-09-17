Các môn khác

Có 4 VĐV Việt Nam sẽ góp mặt Lễ thượng cờ tại ASIAD 20

SGGPO

Đoàn thể thao Việt Nam đã xác định 14 thành viên tham dự Lễ thượng cờ được chủ nhà Nhật Bản tổ chức ngày 18-9.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam được ổn định nơi lưu trú và bắt nhịp với ASIAD 20 ngay khi có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: ĐOÀN TTVN
Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam được ổn định nơi lưu trú và bắt nhịp với ASIAD 20 ngay khi có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ban tổ chức ASIAD 20 bố trí địa điểm thực hiện Lễ thượng cờ cho các Đoàn tham dự ASIAD 20 trong khuôn viên nhỏ, do vậy Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 14 thành viên dự buổi lễ. Trong đó, thành phần VĐV có 4 người (2 cầu thủ bóng chuyền, 2 cầu thủ cầu mây).

Dự kiến, Lễ thượng cờ dành cho Đoàn thể thao Việt Nam diễn ra vào 10 giờ sáng, theo giờ địa phương ngày 18-9 tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier, Cảng Nagoya (Nhật Bản). Đây là nơi Ban tổ chức bố trí khu Athletes Interaction Area dành cho VĐV các đoàn thể thao.

Ban tổ chức ASIAD 20 tổ chức Lễ thượng cờ dành cho các đoàn thể thao từ ngày 16 tới 18-9, theo từng khung giờ gồm 10 giờ, 13 giờ 30 và 17 giờ.

Chủ đề của chương trình là “Uniting the delegations with Aichi-Nagoya’s signature hospitality”, hướng tới tinh thần gắn kết các đoàn bằng sự hiếu khách đặc trưng của Aichi-Nagoya.

ASIAD 20 sẽ khai mạc tối ngày 19-9. Đoàn thể thao Việt Nam đã chọn 2 tuyển thủ cầm cờ tại Lễ khai mạc là cầu thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và cầu thủ bóng đá Đinh Quang Kiệt.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết các thành viên tham dự ASIAD 20 đang có mặt tại Nhật Bản đều đảm bảo sức khỏe, tinh thần và chuyên môn sẵn sàng thi đấu chính thức.

Ngày 18-9 là ngày cuối của hành trình rước đuốc ASIAD 20. Ngọn đuốc sẽ xuất hiện tại sân vận động trung tâm - Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium - của Đại hội vào tối 19-9.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

ASIAD 20 Lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam bóng chuyền cầu mây Đại hội thể thao châu Á 20

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn