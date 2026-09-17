2 tay vợt Mạnh Lương, Thái Bảo lỡ vé bán kết giải bóng bàn quốc tế WTT Thái Lan

Bóng bàn Việt Nam có hai tay vợt Mạnh Lương và Thái Bảo thi đấu xuất sắc lọt vào tứ kết đôi nam tại Giải quốc tế WTT Feeder Bangkok 2026 (Thái Lan).

Gương mặt trẻ Đỗ Mạnh Lương của bóng bàn Việt Nam. Ảnh: ĐÀM QUANG

Trưa ngày 17-9 theo giờ địa phương, Đỗ Mạnh Lương và Nguyễn Thái Bảo đã chơi trận tứ kết đôi nam của giải tại Thái Lan, trước cặp hạt giống số 1 Abdulaziz Bu Shulaybi, Ali Alkhadrawi (Saudi Arabia).

Hai tay vợt của Việt Nam chủ động phối hợp tìm cơ hội giành điểm trước đối thủ ngay khi nhập cuộc. Dù thế, hai tay vợt của Saudi Arabia đã thi đấu kín kẽ từ tấn công cho đến phòng thủ xa bàn. Trước ưu thế vượt trội chuyên môn của đối thủ, Mạnh Lương và Thái Bảo chấp nhận gác vợt 0-3 (4/11, 9/11, 4/11).

Không giành quyền vào bán kết nhưng việc đạt kết quả đến trận tứ kết trong lần đầu tham dự giải WTT Feeder Bangkok 2026, Mạnh Lương và Thái Bảo nhận nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn bóng bàn Việt Nam.

Trước đó, Đinh Anh Hoàng để thua 0-3 trước hạt giống số 5 Pal Akash (Ấn Độ) tại vòng 1/32 nội dung đơn nam nên bị loại.

Trong nội dung đôi nam nữ, 2 tay vợt Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thua 1-3 trước Yap Rui Zhe, Tee Ai Xin (Malaysia) nên dừng bước tại vòng 1/32.

Như vậy, tất cả các đại diện của bóng bàn Việt Nam kết thúc thi đấu tại Giải quốc tế WTT Feeder Bangkok 2026 (Thái Lan). Giải còn diễn ra chung kết các nội dung vào ngày 18-9.

Bóng bàn Việt Nam tham dự 5 tay vợt (Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Hạnh Ngân, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Thái Bảo, Đỗ Mạnh Lương) tại Thái Lan lần này bằng hình thức xã hội hóa.

MINH CHIẾN