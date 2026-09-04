Các tay vợt bóng bàn trẻ thể hiện phong độ cao ở giải quốc gia

Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2026 khép lại với nhiều kết quả tích cực từ những gương mặt đầy triển vọng.

Trần Mai Ngọc tiếp tục giữ phong độ cao để giành HCV đơn nữ nhóm tuổi 22-23 trong giải năm nay (Ảnh: QUANG ĐÀM)

“Các tay vợt được trao suất tham dự giải dành cho VĐV xuất sắc là những người đã có thành tích qua những giải thuộc hệ thống trẻ quốc gia. Vì vậy, chất lượng chuyên môn trong các nội dung đều được đảm bảo, với sự cạnh tranh quyết liệt”, ông Phan Anh Tuấn, phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam), thông tin.

16 trận chung kết đơn nam, đơn nữ tranh tài vào tối ngày 3-9 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình là những nội dung cuối khép lại giải đấu năm nay. Tất cả đều đã diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng.

Tay vợt Tháng Thiên Nghi (TPHCM) thắng Lê Bảo Anh (Hưng Yên) 3-1 (12/10, 11/7, 4/11, 11/7) để giành HCV đơn nữ nhóm 10-11 tuổi. Gương mặt trẻ này là 1 trong những điểm sáng của bóng bàn TPHCM tranh tài năm nay.

Sau trận chung kết, Thiên Nghi cho biết ngôi vô địch là điều bản thân rất chờ đợi. Trước khi tới Ninh Bình thi đấu, Thiên Nghi được chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất và thành tích HCV phản ánh phong độ cao mà gương mặt trẻ này đang có.

Ở giải lần này, không riêng Thiên Nghi, nhiều VĐV nhóm tuổi 10-11 hay 12-13 cũng thể hiện tốt phong độ và giành HCV cá nhân như là Đỗ Bình Minh (TPHCM, HCV đơn nam 12-13 tuổi), Lâm Trần Huyền My (Hưng Yên, HCV đơn nữ 12-13 tuổi)…

Về tổng thể, giải đấu năm nay không có nhiều bất ngờ về kết quả. Bởi lẽ, các tay vợt có trình độ đều đã giữ vững phong độ và giành HCV.

VĐV trẻ đã được thêm cơ hội thể hiện chuyên môn ở Ninh Bình lần này (Ảnh: QUANG ĐÀM)

Dù ít được chứng kiến những cuộc lật đổ bất ngờ, nhưng, khán giả và đông đảo người hâm mộ đã chứng kiến nhiều trận chung kết chất lượng cao.

Đó là chiến thắng 4-3 của Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T) trước Lâm Thu Cúc (Quân đội) tại chung kết dung đơn nữ 22-23 tuổi; Hoàng Trà My (Công an Nhân dân T&T) thắng 4-2 Hoàng Linh Đan (Đồng Nai) tại chung kết đơn nữ 14-15 tuổi; Đàm Đức Tuấn (Ninh Bình) vượt qua Nguyễn Tất Thành Đạt (Lâm Đồng) 4-3 tại chung kết đơn nam 18-19 tuổi.

Sắp tới đây, đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam sẽ được thành lập. Nhà quản lý bắt đầu xây dựng lộ trình làm mới chuyên môn và lực lượng từ các lứa VĐV trẻ để bóng bàn Việt Nam trở lại vị thế nhóm đầu tại Đông Nam Á. Ông Phan Anh Tuấn cho biết, hơn 300 tay vợt tham dự giải sẽ tìm kiếm VĐV có trình độ phát triển cho Đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Năm nay, các đơn vị TPHCM, Hà Nội, Công an Nhân dân T&T, Quân đội, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Thọ, Nghệ An đã có VĐV giành HCV tại nội dung đơn. Đáng chú ý, Hải Phòng không có VĐV giành được HCV trong các nội dung đơn nam, đơn nữ đã tranh tài.

MINH CHIẾN