Phạm Thị Huệ quyết tâm giành huy chương ASIAD lần thứ 5 liên tiếp

Tay chèo Phạm Thị Huệ sẽ có lần thứ 5 liên tiếp tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) trong sự nghiệp và đặt mục tiêu tiếp tục giành huy chương tại ASIAD 20 ở Nhật Bản.

Phạm Thị Huệ đang tập trung chuẩn bị chuyên môn để thi đấu ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngày 6-9, đúng dịp sinh nhật tuổi 36, Phạm Thị Huệ chia sẻ niềm vui khi được trao suất tham dự ASIAD 20. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp cô góp mặt tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

“Mỗi một kỳ ASIAD đi qua là tôi lớn thêm về tuổi tác. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hết nhiệt huyết với chuyên môn đua thuyền rowing. Tôi quyết tâm chinh phục ASIAD 20 lần này tại Nhật Bản”, Phạm Thị Huệ chia sẻ.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Phạm Thị Huệ cùng Đinh Thị Hảo, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông giành HCĐ nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, qua đó trở thành những tuyển thủ mang về huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội. Đội tuyển rowing Việt Nam sau đó giành thêm 2 HCĐ ở nội dung thuyền 4 nữ hai mái chèo và thuyền 8 nữ.

Trước đó, Phạm Thị Huệ từng tham dự ASIAD 16-2010, ASIAD 17-2014 và ASIAD 18-2018. Cô đều giành huy chương ở cả 4 kỳ ASIAD đã tham dự, gồm 1 HCB năm 2010, 1 HCB và 1 HCĐ năm 2014, 1 HCB năm 2018 và 2 HCĐ năm 2023. Vì vậy, tay chèo sinh năm 1990 quyết tâm đạt thành tích tốt tại Nhật Bản để lập kỷ lục 5 lần liên tiếp giành huy chương ASIAD.

Trong sự nghiệp, Phạm Thị Huệ từng giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024 sau khi vượt qua vòng loại Olympic môn rowing. Cô là tuyển thủ rowing duy nhất của Việt Nam tham dự Olympic 2024 bằng suất chính thức.

Phạm Thị Huệ và đội rowing nữ Việt Nam từng giành huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chuẩn bị cho ASIAD 20, Phạm Thị Huệ cùng đội tuyển rowing Việt Nam đang tập luyện tại khu tập luyện đua thuyền quốc gia ở TP Hải Phòng. Cô cho biết toàn đội thường xuyên kiểm tra các chỉ số chuyên môn và sẽ phải thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, sức gió tại địa điểm thi đấu ở Nhật Bản.

Rowing tại ASIAD 20 có 14 nội dung, gồm 7 nội dung nam và 7 nội dung nữ. Đội tuyển rowing Việt Nam đăng ký 24 tuyển thủ tham dự đại hội.

MINH CHIẾN