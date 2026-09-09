Messi mở rộng "đế chế" bóng đá

Siêu sao Lionel Messi đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thương vụ mua lại CD Eldense, một CLB đang thi đấu tại giải hạng hai Tây Ban Nha.

Messi ở World Cup (Ảnh: THX)

Thương vụ mới của Messi đánh dấu bước đi chiến lược tiếp theo trong kế hoạch xây dựng đế chế bóng đá của siêu sao người Argentina, ngay cả khi sự nghiệp thi đấu của anh tại Inter Miami vẫn đang tiếp diễn.

Ở sân Nuevo Pepico Amat, thị trấn Elda nhỏ bé thuộc tỉnh Alicante, những khán đài vốn quen với sự tĩnh lặng bỗng trở thành tâm điểm của báo chí thể thao thế giới. Bốn vòng đấu đầu mùa, Eldense chưa biết mùi chiến thắng, đứng áp chót Segunda División (hạng Nhì), và HLV Claudio Barragán vừa bị sa thải. Giữa cảnh tượng ấy, một cái tên xuất hiện: Lionel Messi. Không phải trên sân, mà trong phòng họp cổ đông.

Xây dựng "đế chế" bóng đá

Theo nhiều báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha, Messi đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc để mua lại toàn bộ cổ phần của CD Eldense từ nhóm đầu tư Colombia TH Soluciones Group S.A.S., vốn đã nắm quyền kiểm soát CLB từ tháng 10 năm 2025 . Thương vụ dự kiến sẽ sớm được công bố chính thức trong những ngày tới, dù vẫn cần chờ sự chấp thuận cuối cùng từ Hội đồng Thể thao Cấp cao Tây Ban Nha (CSD).

Đây không phải bước đi bất ngờ của Messi. Tháng 4 năm nay, anh đã mua toàn bộ CLB Cornella, đội bóng hạng Năm xứ Catalonia (Tercera RFEF). Cornella, nằm ở vùng ngoại ô Barcelona, nổi tiếng với công tác đào tạo trẻ và đã sản sinh ra những tài năng như thủ môn David Raya của Arsenal hay hậu vệ Jordi Alba.

Nhưng Eldense mang một trọng lượng khác. Được thành lập năm 1921, CLB này gần như suốt lịch sử chỉ quanh quẩn ở các giải hạng thấp. Phải đến năm 2023, sau 59 năm chờ đợi kể từ lần cuối năm 1964, Eldense mới trở lại giải hạng Nhì. Họ rớt hạng năm 2025, rồi thăng hạng trở lại ngay mùa hè này. Một CLB giàu khát vọng nhưng thiếu nền tảng ổn định - đúng kiểu dự án mà giới đầu tư thể thao gọi là "viên ngọc thô". Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là lần đầu tiên Messi sở hữu một CLB chuyên nghiệp thực thụ, bởi Cornella vẫn mang tính bán chuyên.

Bên cạnh đó, tương lai Messi cũng sẽ nhận một phần cổ phần tại Inter Miami, đội bóng MLS mà anh đang thi đấu, như một phần trong hợp đồng của mình. Messi cũng đã tham gia đồng sở hữu Deportivo LSM tại Uruguay với người đồng đội cũ Luis Suarez.

Định hướng tương lai

Trong một cuộc phỏng vấn, Messi chia sẻ: "Tôi thích ý tưởng được làm việc với bóng đá, nhưng với tư cách là một người sở hữu CLB thì phù hợp hơn". Hiện tại, Messi nối dài danh sách cầu thủ chuyển vai thành ông chủ: Beckham với Inter Miami, Ronaldo "béo" tại Valladolid, Mbappe với Caen, Modric ở Swansea, Pique cùng Andorra.

Nhưng hào quang sân cỏ chưa từng là tấm vé bảo chứng cho năng lực phòng họp. Mbappe mua Caen năm 2024 với tham vọng lớn, để rồi chứng kiến đội bóng rơi xuống hạng National. Ronaldo “Béo” bán Cruzeiro trong tranh cãi, còn Valladolid dưới quyền của anh vẫn vật lộn ở hạng Hai Tây Ban Nha.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Thể thao Tây Ban Nha, ông Ángel Antonio Barajas Alonso, từng chỉ ra động cơ đầu tư của mỗi ngôi sao rất khác nhau - có người thuần túy tìm lợi nhuận thương mại, có người xem đó là kênh sinh lời dài hạn. Chuyên gia kinh tế thể thao Jean-Pascal Gayant trên Le Monde đúc kết ngắn gọn: khi cầu thủ giàu có, việc trở thành nhà đầu tư gần như là bước đi tất yếu. Nhưng tất yếu không đồng nghĩa với thành công.

Vậy điều gì khiến Eldense khác biệt trong phép thử này? Có hai chi tiết đáng chú ý. Thứ nhất, Elda nằm không xa Catalonia, nơi Messi được cho là sẽ định cư lâu dài sau khi giải nghệ, cùng thời điểm anh vừa chia tay đội tuyển Argentina. Thứ hai, cách anh chọn Cornellà làm điểm khởi đầu, một CLB hạng thấp gắn với đào tạo trẻ, cho thấy một triết lý đầu tư bài bản hơn là chỉ mua thương hiệu để đánh bóng tên tuổi.

HỒ VIỆT