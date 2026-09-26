Roberto Mancini sau trận Ý thua Bỉ 0-2: “Bị la ó là bình thường”

Roberto Mancini trong trận thua Bỉ 0-2 (Ảnh: THX)

Trận thua cùng với màn trình diễn rất đáng thất vọng, khiến cho tuyển Ý của HLV Roberto Mancini bị đám đông khán giả nhà la ó từ trên khán đài.

Bỉ phần lớn chiếm ưu thế trong hiệp 1 và mặc dù Ý đã cố gắng trở lại trong hiệp thứ 2, nhưng vẫn lực bất tòng tâm tại Rome. Bỉ đã giành chiến thắng 2-0 ngoạn mục.

Sự hỗn loạn đã xảy ra vào cuối trận nhưng điều đó đã bị át đi bởi những tiếng la ó. HLV Roberto Mancini nói về phản ứng tiêu cực của người hâm mộ là “điều rất là dễ hiểu”, khi xét đến màn trình diễn thất vọng của tuyển Ý.

Roberto Mancini nói, và được TMW đăng tải lại: “Bỉ chơi tốt hơn chúng tôi trong hiệp đầu tiên, nhưng họ gặp khó khăn ở hiệp 2. Chúng tôi lẽ ra có thể gỡ hòa, nhưng sau đó lại để thủng lưới do những sai lầm".

Khi được hỏi cụ thể về những tiếng la ó của các CĐV Ý từ trên khán đài Stadio Olimpico vọng xuống nghe rõ mồn một, HLV Robert Mancini buộc phải thừa nhận: “Khi chúng tôi thua, và chắc chắn là không vui, thì tiếng la ó của khán giả cũng là điều bình thường”.

Robert Mancini nhấn mạnh thêm: “Hiệp một Ý chơi tốt, nhưng hiệp 2 thì rất tệ. Chúng tôi không thể chống phản công. Bỉ là một đội bóng tuyệt vời. Họ đã chơi tốt”.

Màn trình diễn đầu tiên của tuyển Ý dưới nhiệm kỳ thứ 2 với Roberto Mancini (nhiệm kỳ đầu tiên diễn ra từ 2018-2023 chứng kiến ông và tuyển Ý vô địch EURO 2000, giành Hạng 3 ở các kỳ UEFA Nations League 2020-2021, 2022-2023, duy trì chuỗi 31 trận bất bại cho đến tháng 9-2021) hẳn sẽ khiến người ta nghĩ lại: Sao không phải Andrea Pirlo?

Tất nhiên, mới chỉ 1 trận đấu chưa thể đánh giá được gì nhiều với một tuyển Ý đang đập đi để xây lại sau 3 lần liên tiếp không thể tham dự FIFA World Cup. LĐBĐ Ý đã quyết định lựa chọn Roberto Mancini, một HLV có vẻ “cũ kỹ” so với thời cuộc và họ phải ủng hộ ông.

Đội tuyển Ý sẽ đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu tiếp theo, tại SVĐ Centennial Ataturk (Bursa), vào ngày 28-9. Sau đó, Ý có 2 trận đấu liên tiếp đầu tháng 10 cũng thuộc khuôn khổ UEFA Nations League: Thi đấu với tuyển Pháp của Zidane và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây có thể sẽ là cơ hội “cuối cùng” để họ chứng tỏ tuyển Ý là... một đội bóng tốt hơn nhiều so với những gì đã thể hiện tại Rome, nếu không, với HLV Roberto Mancini, sẽ không chỉ đơn thuần là những tiếng la ó nữa!

Đ.Hg.