HLV Valery Karpin nhận xét về thất bại của tuyển Nga trước Ai Cập

Tuyển Nga đã gánh chịu trận thua đầu tiên ở trong năm 2026 khi thất bại 0-1 trước tuyển Ai Cập không có Mohamaed Salah. Bàn thắng duy nhất ở phút thứ 65 của Mostafa Ziko đã giúp đội bóng Bắc Phi thắng tối thiểu Sbornaya - và có một chuẩn bị tốt cho VCK World Cup.

Trong khi Ai Cập không có Salah, thì tuyển Nga cũng không thể mang sang Cairo một đội hình mạnh mẽ nhất, khi mà những tên tuổi như là Aleksandr Golovin (thuộc AS Monaco), Daniil Prutsev (Lokomotiv Moscow)... không thể có mặt vì vấn để thể lực sau mùa giải kéo dài.

HLV trưởng tuyển Nga - ông Valery Karpin - có lời nhận xét một cách thẳng thắn về các học trò một cách thẳng thắn sau trận thua mới nhất: “Chín phút đầu tiên khá ổn. Sau đó thì, có 5 hoặc 6 phút khi chúng tôi buộc phải chơi lùi sâu để phòng ngự vì bị mất bóng...”.

“Về cơ bản, tất cả các vấn đề chúng tôi gặp phải trong hiệp 1 là làm quen với lại sân đấu, làm quen với bóng. Sân đã được tưới nước trước trận đấu, và nó quá trơn trượt. Điều đó dẫn đến những pha mất bóng. Vì vậy, 15 phút đầu tiên, chúng tôi không ấn tượng!”.

“Sau đó, theo tôi, trận đấu diễn ra hoàn toàn cân bằng. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, gây sức ép hiệu quả, và bắt đầu tạo ra các pha tấn công. Tuy vậy, sau phút thứ 60, chúng tôi bắt đầu mất đà, chúng tôi không gây sức ép tốt”, HLV trưởng tuyển Nga thừa nhận.

Nhưng điều đó có thể hiểu được. Và tất nhiên, chúng tôi muốn tạo ra nhiều cơ hội tấn công hơn nữa. Chúng tôi không phải lúc nào cũng có vị trí thuận lợi để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương”, HLV Karpin đã chỉ ra khuyết điểm của tuyển Nga tại Cairo.

“Đầu hiệp 2 có một vài cơ hội tốt, và chúng tôi lẽ ra đã có thể ghi bàn. Điều gì thiếu ở đây?? Tại sao họ lại bỏ lỡ cơ hội? Có phải lại là do mệt mỏi không? Không, đầu hiệp 2 thì chắc chắn không phải do mệt mỏi. Có điều gì đó còn thiếu, kỹ năng thiếu, sự bình tĩnh thiếu ở đâu đó. Sergeev đã có cơ hội y hệt khi họ ghi bàn vào lưới chúng ta”, Karpin nói trên Match TV.

Sbornaya hiện vẫn còn 2 trận đấu nữa trong tháng 6. Ngày 5-6, Nga sẽ gặp đội tuyển Burkina Faso tại Volgograd, và ngày 9-6, họ sẽ gặp đội tuyển Trinidad và Tobago tại Kaliningrad. Còn tuyển Ai Cập sẽ tham dự World Cup 2026. Họ nằm ở bảng G, sẽ đối đầu với tuyển Bỉ, tuyển New Zealand và tuyển Iran.

Đ.Hg.