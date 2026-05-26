Wilmar Barrios và Jhon Duran không có tên trong đội hình World Cup của Colombia

Hai cầu thủ chơi cho Zenit Saint Petersburg mùa này: Wilmar Barrios và Jhon Duran, không được triệu tập vào đội hình Đội tuyển Colombia tham dự FIFA World Cup 2026 vào mùa Hè năm nay tại Bắc Mỹ.

Barrios của Zenit. Ảnh: Zenit FC

Trong khi Duran đã quay trở lại với Al Nassr, sau khi anh kết thúc hợp đồng cho mượn giữa đội bóng Saudi Arabia và Nhà Đương kim vô địch RPL, Barrios vẫn là một trụ cột không thay thế được của đội bóng từ thành Saint Petersburg cổ kính...

Duran quay trở về Saudi Arabia trước cả trận đấu cuối cùng của Zenit với FK Rostov. Điều đó có nghĩa là, anh không được nhận tấm HCV dành cho các cầu thủ đóng góp cho ngôi vô địch của Zenit mùa này. Dù được kỳ vọng cao, Duran chơi rất tệ.

Anh này chỉ ra sân vỏn vẹn 6 lần, ghi được đúng 1 bàn thắng và hoàn toàn chìm nghỉm sau màn trình diễn càng lúc càng thăng hoa của Alexander Sobolev. Cũng vì quá thất vọng, anh đã bỏ về nước ngay trước trận đấu cuối cùng của CLB Zenit.

Việc Duran không có tên trong đội hình tuyển Colombia tham dự World Cup 2026 là vô cùng chính xác. Tuy vậy, Barrios cũng không có tên là “một sự khó hiểu có thể giải thích” với một tiền vệ đang thi đấu ở một giải đấu bị cô lập ít được để ý.

Thực chất, Barrios đã có một mùa giải không tồi. Tiền vệ sinh năm 1993 (đang được định giá là 6,7 triệu EUR trên thị trường chuyển nhượng) chơi trọn vẹn 30 trận đấu cho Zenit ở RPL. Và nếu tính cả mặt trận Cúp QG, con số này sẽ còn cao hơn nữa.

Giành lại ngôi vô địch RPL cùng với Zenit (nơi anh đã gắn bó từ năm 2019 cho đến nay), anh và người đại diện Luis Felipe Posso hy vọng chiến tích này sẽ đánh động BHL của Đội tuyển Colombia. Ông Posso nói với Sport Express: “Việc cậu ấy giành chức vô địch RPL cùng với lại Zenit không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn làm tăng cơ hội được gọi lại đội tuyển”.

Tuy vậy, điều đó đã không xảy ra. Cầu thủ quê Cartagena, người góp mặt trong đội hình 23 cầu thủ Colombia tham dự FIFA World Cup 2018 trên đất Nga đã bị HLV Nestor Lorenzo gạch tên tại VCK World Cup lần này. Đó là một sự tiếc nuối to lớn.

Tuy nhiên, một cầu thủ Colombia khác đang chơi bóng cũng khá thành công tại RPL - là Jhon Cordoba, người giành giải Vua phá lưới trong màu áo của Krasnodar với 17 bàn thắng, được triệu tập đội hình tuyển Colombia hành quân đến Bắc Mỹ.

Dù thi đấu ở “vùng đất xa xôi ít người để ý”, màn trình diễn của Cordoba (suýt nữa đã giúp cho Krasnodar giành ngôi vô địch RPL lần thứ 2 liên tiếp) vẫn là điểm sáng. Điều đó cũng cho thấy, dù nhiều năm bị cô lập, RPL vẫn là giải đấu có chất lượng.

Đ.Hg.