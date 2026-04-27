Trọng tài ngoại: Tạo sân chơi công bằng cho V-League

Cách đây hơn một thập niên, V-League lần đầu tiên “phải” mời trọng tài ngoại. Đó là mùa giải năm 2014, trong trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hóa, một vị trọng tài người Nhật Bản tên Ryuji Sato đã cầm còi. Sự xuất hiện của ông khiến cho khán đài và các đội bóng đều có một cảm giác mới lạ, xen lẫn hoài nghi.

Trọng tài Bin Ali (Malaysia) sẽ tham gia điều hành các vòng đấu cuối của V-League 2025-2026. ẢNH: Minh Hoàng

Thời điểm đó, bóng đá Việt Nam trong cơn khủng hoảng trọng tài, và đó là một trong những nguyên nhân Công ty VPF ra đời năm 2012 nhằm tháo gỡ. Mời trọng tài ngoại được chọn là giải pháp “nóng” trong thời điểm “cải tổ” ấy.

Hiện câu chuyện mời trọng tài ngoại không còn là “thử nghiệm” nữa, nó trở thành một phần quen thuộc. Mỗi mùa giải, dù chỉ với tỷ lệ rất nhỏ, chỉ từ 3-6 trận, nhưng những vị trọng tài đến từ Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc lại nhận được kỳ vọng “cầm cân nảy mực”. Và điều thú vị là, hiệu ứng ấy lại khá tích cực. Đến mùa giải 2025-2026, chúng ta chứng kiến một thực tế: Các trận đấu có trọng tài ngoại rất ít khi xảy ra tranh cãi. Diễn biến trận đấu diễn ra suôn sẻ, cả hai đội đều cảm thấy hài lòng hơn, dù kết quả thắng thua có ra sao. Ví dụ điển hình, ở vòng 20 V-League mùa này, hai trọng tài FIFA người Malaysia là Razlan Joffri Bin Ali và Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir đã được mời để điều hành hai trận “đinh” giữa Thanh Hóa - PVF-CAND (cuộc chiến trụ hạng) và Đà Nẵng - Thể Công Viettel (cuộc chiến ở cả hai đội đầu bảng). Sự hiện diện của họ tạo ra một bầu không khí thi đấu “fair-play” hơn hẳn.

Một lãnh đạo CLB từng nhận xét rằng không ai nói bóng đá Việt Nam thiếu trọng tài, nhưng có lẽ là không đủ trọng tài giỏi. Chính vì lẽ đó, đã có những động thái kiểu như CLB Thể Công Viettel bằng văn bản gửi VPF, thẳng thắn đề xuất mời trọng tài ngoại cho những trận đấu quan trọng như gặp Ninh Bình ở vòng 21 hay bán kết Cúp Quốc gia. Họ sẵn sàng đón nhận những quyết định khắt khe đến từ trọng tài người nước ngoài, hơn là để nghi ngờ bủa vây những quyết định từ trọng tài trong nước.

Tất nhiên, không phải trọng tài ngoại nào cũng hoàn hảo. Vẫn nhớ mùa giải trước, trọng tài người Thái Lan Warintorn Sassadee đã mắc tới hai sai sót trong trận Thanh Hóa thắng Thể Công, dù có VAR hỗ trợ. Nhưng có một điểm khác biệt rất lớn là sau sai lầm, câu chuyện lắng xuống nhanh hơn, không có những cuộc tẩy chay truyền thông, không có những phát ngôn đầy ẩn ý.

Trên thực tế, số trọng tài được chứng nhận FIFA của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, trên dưới 5 người/năm, bao gồm cả trợ lý, không đủ điều hành trọn vẹn cả một vòng đấu lên đến 7 trận của V-League. Đó là chưa kể, khi VAR xuất hiện, các trọng tài ngồi phòng máy cũng phải có chất lượng tương đương. Trong khi số lượng trận đấu có trọng tài ngoại điều hành chỉ chiếm một tỷ lệ cực thấp so với tổng số hơn 180 trận đấu của toàn giải, nhưng lại gánh vác toàn bộ sức nặng của niềm tin. Như mùa giải năm nay, có đến 4 trọng tài người Malaysia được mời sang điều hành.

Với sự xuất hiện của công nghệ VAR cùng việc dùng trọng tài ngoại, những nhà tổ chức đã làm quá tốt trách nhiệm tạo dựng một sân chơi công bằng cho V-League. Trách nhiệm còn lại, phải thuộc về các CLB trong hoạt động thi đấu và công tác đào tạo, bồi dưỡng trọng tài.

ĐĂNG LINH