CLB Phúc An góp phần phát triển bóng đá TPHCM

Thành lập từ năm 2010 và là thành viên của Liên đoàn Bóng đá TPHCM, trải qua hơn 15 năm hoạt động, CLB Bóng đá Phúc An trở thành một trong những đơn vị đào tạo bóng đá cộng đồng có uy tín tại TPHCM, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng đá thành phố cũng như cả nước.

Các cầu thủ nhí của CLB Bóng đá Phúc An

Dấu ấn nổi bật của CLB là thành tích lọt vào tứ kết của VCK Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2014 tại Cần Thơ. Từ lứa cầu thủ này, nhiều gương mặt tiếp tục phát triển, khoác áo các Trung tâm, Học viện bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam như là Ninh Đình Nguyên (HAGL), rồi Chu Minh Quân (NutiFood), và Nguyễn Huỳnh Minh Duy (PVF) - cùng với cả Nguyễn Duy Bảo (Lyon TPHCM).

CLB Bóng đá Phúc An do thầy Trần Phước Thiện làm chủ nhiệm. Thầy cũng là HLV đội Năng khiếu Tân Bình bậc tiểu học, nhiều năm liên tiếp đạt thành tích cao tại Giải Thể thao học sinh TPHCM cũng như các giải bóng đá năng khiếu của thành phố.

Hiện nay, CLB đang đào tạo khoảng 170 cầu thủ trẻ ở nhiều độ tuổi từ U7 đến U15. Bên cạnh các lớp phong trào, CLB đặc biệt chú trọng đầu tư cho các tuyến năng khiếu gồm có U9, U10, U11, U12, U13 và U14. Ngoài ra, CLB còn xây dựng chương trình đào tạo chuyên biệt dành cho thủ môn, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện theo từng vị trí thi đấu.

Với hệ thống 5 sân bóng 7 người - phục vụ tập luyện thường xuyên cùng các buổi tập xen kẽ trên sân 11 người, CLB Phúc An là một trong những đơn vị tiên phong tại TPHCM trong việc định hướng cho cầu thủ trẻ làm quen với bóng đá sân 7 người từ lứa tuổi U9, tạo nền tảng kỹ chiến thuật vững chắc trước khi chuyển sang sân 11 người.

Tại Vòng loại Giải bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc năm 2026, đội bóng đại diện cho khát vọng của Thành phố mang tên Bác, mang tên là Liên đoàn Bóng đá TPHCM 1 - do HLV trưởng Dương Văn Tiến dẫn dắt. Anh sở hữu chứng chỉ huấn luyện AFC bằng C và hiện đang là HLV trưởng CLB Bóng đá sân 7 rất nổi tiếng ở SPL là An Biên.

Với quá trình chuẩn bị nghiêm túc cùng lực lượng cầu thủ được đào tạo rất bài bản trong nhiều năm, Liên đoàn Bóng đá TPHCM 1 sẽ đặt mục tiêu thi đấu hết mình, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến thành tích tốt tại vòng loại Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc 2026.

Có thể nói, những CLB đào tạo bóng đá thiếu niên đến từ TPHCM như là CLB Bóng đá Phúc An, CLB Bóng đá Hiệp Bình Chánh (dù đại diện cho Ninh Bình)... cũng chính là tương lai của bóng đá Việt Nam nói chung, hy vọng cũng sẽ là tương lai của bóng đá TPHCM nói riêng.

ĐỖ HOÀNG