Jude Bellingham đưa tuyển Anh của Thomas Thuchel vào bán kết

Màn trình diễn quá là xuất sắc của Số 10 tuyển Anh - Jude Bellingham - người luôn được HLV Thomas Thuchel tuyệt đối tin tưởng, giúp Tam Sư đánh bại tuyển Na Uy đáng ngại của Erling Haaland với tỷ số 2-1 ở trong trận tứ kết 3 của World Cup 2026. Với kết quả này, tuyển Anh đã giành vé vào bán kết!

Bellingham quá xuất sắc và đẳng cấp

Tuyển Anh lọt vào trận bán kết FIFA World Cup “ngoài địa hạt châu Âu” lần đầu tiên - khi lội ngược dòng nước ngược trước một Na Uy sở hữu lối chơi rất khó chịu và đáng ngại. Ở trong trận đấu mà Haaland hầu như bị phong tỏa, Andreas Schjelderup đã đưa Na Uy dẫn trước ở phút thứ 36.

Một pha bóng nửa tạt và cả nửa dứt điểm ở bên rìa vòng cấm cánh trái của Schjelderup (sau đường chuyền của Martin Odegaard) đã vụt biến thành cú sút bóng siêu phẩm khiến thủ môn tuyển Anh là Jordan Pickford - cầu thủ sau đó bị chấm điểm thấp nhất tuyển Anh - bay người trong sự bất lực...

Giữa muôn vàn gian khó, khi các BLV nước ngoài đang bắt đầu chỉ trích HLV Thomas Tuchel vì không mang Harry Maguire đến World Cup, vì đã đưa Noni Madueke vào sân ngay từ đầu hay vẫn chưa sử dụng Kobbie Mainoo... Jude Bellingham tỏa sáng ở phút thứ 45+2 giúp cho Anh gỡ hòa!

Pha đột phá mang đậm chất kỹ thuật đẳng cấp cá nhân giữa 4-5 chiếc bóng áo đỏ giữ vai trò phòng ngự của tuyển Na Uy khiến Bellingham vụt trở nên nổi bật, trước khi chính anh khiến mọi thứ vỡ òa khi tung ra cú sút chéo góc siêu đẳng hạ gục thủ môn Orjan Nyland. 1-1 cho tuyển Anh.

Trong một ngày thi đấu mờ nhạt của cả 2 trung phong cắm của 2 bên - Haaland và cả Harry Kane đều bị chấm điểm rất thấp, thì hàng tiền vệ của tuyển Anh hay của Na Uy mang lại chất sáng tạo và mỹ thuật rất là đáng kể. Bellingham của tuyển Anh hay Odegaard của tuyển Na Uy đã mang lại sự khác biệt.

Tuy vậy, ở trong thời gian thi đấu chính thức còn lại của hiệp thứ 2, vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu vì thế phải bước vào 2 hiệp phụ. Lúc này, đẳng cấp của Bellingham lại tạo nên sự khác biệt. Phút thứ 93, tiền vệ của Real Madrid tận dụng việc Nyland bắt bóng không dính để đá bồi, ấn định kết quả 2-1.

Như vậy, tuyển Anh lọt vào bán kết và sẽ chờ đợi - tìm kiếm cơ hội chơi trận chung kết FIFA World Cup đầu tiên kể từ ngôi vô địch trên sân nhà từ giải đấu 1966. Họ chơi hay hơn vì có một HLV quái hơn, tài năng hơn, nhưng Tuchel vẫn chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi đã tự làm khó mình rất nhiều”.

“Kết quả thật tuyệt vời. Vào đến vòng bán kết là điều đáng kinh ngạc, nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn này. Tinh thần quyết tâm thì có, nhưng cách chơi của chúng tôi đã khiến mọi việc trở nên rất khó khăn, cẩu thả, quá an toàn, không đủ nhanh, không đủ quyết liệt. Hôm nay thì chúng tôi đã may mắn hơn”.

Đ.Hg.