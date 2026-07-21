Lionel Messi và di sản bất tử giữa thử thách của thời gian

Trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động New York có lẽ là buổi hoàng hôn của một kỷ nguyên. Khi ánh mặt trời khuất dần sau khán đài phía Tây, người ta không chỉ chứng kiến thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha, mà còn phải đối diện với một sự thật khó khăn: "vũ điệu cuối cùng" của Lionel Messi đã khép lại trong một nốt trầm đau đớn, nhưng di sản của anh thì vẫn đứng vững trước thử thách của thời gian.

Lionel Messi. Ảnh: THX

Một đêm chung kết lạc lõng

Ở tuổi 39, Messi bước vào trận chung kết với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, mang theo hy vọng bảo vệ ngai vàng mà anh đã nhọc nhằn giành được bốn năm trước. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Argentina, đội bóng vốn dĩ là nguồn giải trí lớn nhất giải đấu với khả năng chọn thời điểm ghi bàn đầy kịch tính, đã hoàn toàn đánh mất "phép thuật" trong đêm quan trọng nhất.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, Argentina không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương – một kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử gần 100 năm của các trận chung kết World Cup. Giữa một tập thể thi đấu bế tắc, ưu tiên sự phá lối đá và trì hoãn, Messi trở nên lạc lõng và cô độc. Anh bị hàng thủ Tây Ban Nha phong tỏa hoàn toàn, rơi vào trạng thái "vô danh" một cách lạ lùng so với tầm vóc của chính mình. Thay vì là một người hùng viết tiếp câu chuyện cổ tích, Messi và các đồng đội vô tình trở thành "nhân vật phản diện" của trận chung kết vì lối chơi thiếu sáng tạo và những pha phạm lỗi không đáng có.

Dù đêm chung kết là một nốt lặng, nhưng không thể phủ nhận hành trình rực rỡ mà Messi đã đi qua trong mùa hè năm 2026. Cho đến trước trận đấu cuối cùng, anh vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý, thi đấu như thể đang bẻ cong dòng thời gian để trở lại thời kỳ đỉnh cao tại Barcelona.

Messi đã ghi bàn trong cả 5 trận đấu đầu tiên của giải, chính thức phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup của Miroslav Klose và cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Chiếc giày Vàng.

Chính Messi là người đã truyền cảm hứng trong những chiến thắng nghẹt thở trước Thụy Sĩ và đặc biệt là trận bán kết lịch sử với đội tuyển Anh. Đối với nhiều người dân Argentina, chiến thắng trước "Tam Sư" ở bán kết mang sức nặng tinh thần gần như ngang bằng với một chức vô địch. Suốt giải đấu, Messi đã trình diễn một thứ bóng đá thuần khiết, chứng minh rằng tài năng thiên bẩm có thể chiến thắng quy luật nghiệt ngã của tuổi tác.

Nỗi đau tại quê nhà và sự trống rỗng của một thế hệ

Tại Buenos Aires, không khí háo hức ban đầu đã biến thành những tiếng rên rỉ đau đớn và những giọt nước mắt lăn dài. Tại quán bar Cafe Relax ở trung tâm lịch sử thành phố – nơi vẫn treo tấm biển "Cấm được quên" quần đảo Falkland – những người hâm mộ trẻ tuổi cảm thấy một sự trống rỗng vô hình.

"Tôi cảm thấy trống rỗng vì Messi. Vì tôi sẽ không bao giờ được thấy anh ấy ở World Cup nữa. Đây là lần cuối cùng", Camilo Cichero, một sinh viên kiến trúc 22 tuổi, chia sẻ trong nước mắt. Đối với thế hệ của Cichero, Messi không chỉ là một cầu thủ; anh là cả một thời kỳ lịch sử. Juan Saenz, một sinh viên luật, cay đắng thốt lên: "Tôi sinh ra khi Messi đang thi đấu, và đây là dấu chấm hết cho kỷ nguyên đó". Thất bại này không chỉ là mất đi một danh hiệu, mà là sự kết thúc của một hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ mà Messi đã đồng hành cùng người dân xứ sở Tango.

Nhưng một trận đấu, dù là trận chung kết Cúp thế giới, cũng không thể là lời kết luận thô bạo để xóa đi những họa tiết vĩnh cửu trên tấm áo bào của một huyền thoại. Có một sự đồng thuận lớn giữa các chuyên gia và người hâm mộ: thất bại này không thể làm lu mờ di sản khổng lồ của Messi. Một trận thua, dù là ở chung kết World Cup, không thể xóa nhòa bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ hay những khoảnh khắc thiên tài mà anh đã cống hiến.

"Ít nhất tôi cũng cảm thấy yên lòng khi biết rằng anh ấy đã giành được mọi thứ cần giành," một cổ động viên tại Buenos Aires bộc bạch.

Di sản của Messi là sự kiên trì. Anh đã từng nếm trải thất bại cay đắng ở chung kết năm 2014, từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2016, để rồi trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết để lên ngôi vào năm 2022. Lần này, dù không thể kết thúc bằng một "cái kết có hậu" kiểu điện ảnh, Messi vẫn rời sân đấu thế giới với tư cách là người đã vượt qua cái bóng của Diego Maradona trong lòng nhiều người Argentina.

Dù màn trình diễn bạc nhược của Argentina trong trận chung kết năm 2026 có thể bị coi là một "thiếu tôn trọng” đối với di sản của Messi, nhưng cá nhân anh vẫn đứng ngoài những chỉ trích đó. Messi đã dành cả sự nghiệp để "đi bộ cùng thời gian", đôi khi tụt lại phía sau một vài bước nhưng luôn biết cách đuổi kịp để tạo ra phép màu.

Lời kết cho một kỷ nguyên

Lionel Messi kết thúc sự nghiệp World Cup với ba lần lọt vào trận chung kết: một lần đăng quang và hai lần thất bại với cùng tỷ số 0-1. Đó là một thống kê phản ánh đúng sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, như lời của Tổng thống Argentina Javier Milei: "Argentina sẽ luôn ngẩng cao đầu". Đội bóng của Messi có thể đã thất bại trong việc bảo vệ vương miện, nhưng họ đã dạy cho cả một dân tộc bài học về việc không bao giờ bỏ cuộc.

Messi đã dừng lại, nhưng câu chuyện về một cậu bé thấp bé từ Rosario chinh phục cả thế giới sẽ còn được kể mãi. Di sản của anh không nằm ở chiếc cúp vàng bị tuột mất tại New Jersey, mà nằm ở hàng triệu trái tim trẻ thơ đã bắt đầu mơ ước về trái bóng tròn khi nhìn thấy số 10 huyền thoại bước đi trên sân cỏ. Kỷ nguyên Messi đã khép lại, nhưng ánh sáng từ di sản của anh sẽ còn chiếu rọi con đường của bóng đá thế giới trong nhiều thập kỷ tới.

HỒ VIỆT