"Chung kết trước chung kết": Tây Ban Nha phải là phiên bản “nâng cấp” trước Pháp

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp đang được ví như "chung kết trước chung kết" bởi cả hai đều được xem là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, như tờ Independent (Anh) đã chỉ ra, để có thể vượt qua "Les Bleus", thầy trò Luis de la Fuente sẽ cần phải nâng cấp màn trình diễn của mình lên một cấp độ mới, dù họ đang nắm giữ một số lợi thế tâm lý và chiến thuật nhất định.

Thử thách trước một "cỗ máy" Pháp

Pháp đang hừng hực khí thế với hàng công siêu đẳng dẫn đầu là Kylian Mbappé, trong khi Tây Ban Nha có phần "loạng choạng" trong các trận đấu loại trực tiếp. Chiến thắng sát nút trước Bỉ ở tứ kết một lần nữa cho thấy sự phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân (và có phần may mắn của một “siêu dự bị”), như Mikel Merino, thay vì một thế trận kiểm soát vượt trội. Lamine Yamal, ngôi sao trẻ vẫn chưa thực sự bùng nổ, cũng thừa nhận đội cần cầm bóng tốt hơn để tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Trong khi đó, Pháp thi đấu đầy thuyết phục, thể hiện bản lĩnh của ứng viên sáng giá. Họ không chỉ mạnh về mặt nhân sự với những ngôi sao hàng đầu mà còn có một sự ổn định đáng gờm. Thử thách cho Tây Ban Nha là rất lớn.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha có những lợi thế riêng. Trước hết, họ đã hai lần đánh bại Pháp trong các trận đấu gần đây, bao gồm cả chiến thắng kịch tính tại Nations League và trận bán kết Euro 2024. Những chiến thắng này mang lại một sự tự tin tâm lý không hề nhỏ, một thứ "gia tài" tinh thần mà HLV De la Fuente đã nhấn mạnh.

Thứ hai, Tây Ban Nha sở hữu một hàng tiền vệ đa dạng và linh hoạt hàng đầu thế giới, với chiều sâu đội hình vượt trội và khả năng kiểm soát bóng là điểm mạnh truyền thống. Trong khi đó, Pháp có xu hướng dựa nhiều vào sức mạnh và tốc độ của hàng công. Hàng thủ của Tây Ban Nha cũng đã chứng minh được sự chắc chắn khi mới chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất tại giải đấu này.

Một lợi thế khác đến từ kinh nghiệm chinh chiến. Phần lớn lõi của đội Tây Ban Nha đều đã trải qua cảm giác chiến thắng tại các giải đấu lớn, trong khi chỉ có bốn cầu thủ Pháp còn sót lại từ chiến dịch vô địch World Cup 2018. Sự hiểu biết về cách vượt qua những áp lực ở các trận cầu đỉnh cao có thể là yếu tố then chốt.

Cuộc đối đầu của những chiến lược gia

HLV De la Fuente đã nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho "gã khổng lồ của bóng đá" Pháp, nhưng ông cũng khẳng định niềm tin tuyệt đối vào đội bóng của mình và tiềm năng của họ. Cuộc đối đầu trên băng ghế huấn luyện cũng hứa hẹn nhiều kịch tính, với một De la Fuente thực dụng và một Didier Deschamps đầy kinh nghiệm.

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều có điểm mạnh và điểm yếu. Tây Ban Nha cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và kiểm soát thế trận. Pháp thì phải chứng minh họ có thể vượt qua hàng tiền vệ và hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. "Chung kết trước chung kết" này sẽ không chỉ là cuộc so tài về chiến thuật hay kỹ thuật, mà còn là cuộc chiến của bản lĩnh và kinh nghiệm. Và với lịch sử đối đầu ủng hộ, cùng sự tự tin từ những chiến thắng gần đây, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể mơ về một chiến thắng. Nhưng để làm được điều đó, họ phải cho thấy một bộ mặt khác, một đẳng cấp cao hơn những gì đã thể hiện ở các trận đấu trước.

LONG KHANG