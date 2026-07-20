Kịch bản hoàn hảo của Rodri

Tiền vệ số 1 của Tây Ban Nha, Rodri, hy vọng là thế hệ trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm vượt qua nghịch cảnh sau khi anh giành chức vô địch World Cup, và hoàn thành bộ sưu tập các danh hiệu lớn của bóng đá chỉ chưa đầy 2 năm sau khi bị đứt dây chằng đầu gối.

Rodi khiến Messi mờ nhạt trong trận chung kết

Cầu thủ 30 tuổi được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải, gia nhập hàng ngũ của những huyền thoại như Franz Beckenbauer, Gerd Muller và Zinedine Zidane khi trở thành những cầu thủ hiếm hoi giành được cả World Cup, EURO, Cúp C1/Champions League cùng CLB và cả danh hiệu Quả bóng Vàng.

Thành tích của anh càng đáng nể hơn khi đến giải đấu mà vẫn đang tìm kiếm phong độ đỉnh cao đã mang về cho anh giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá năm 2024 sau khi giúp tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO và dẫn dắt CLB Manchester City lập kỷ lục bất bại 74 trận với sự có mặt của anh trong đội hình.

“Cảm giác như đây là kịch bản hoàn hảo. Tôi thực sự không ngờ tới điều này!”, anh nói khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu của FIFA, và giải thưởng cũng có tên gọi là Quả bóng Vàng, “Tôi rất muốn thế hệ trẻ thấy rằng một cầu thủ từng chạm đến đỉnh cao, rồi rơi xuống vực sâu, vẫn có thể trở lại. Đó là bài học về việc vượt qua nghịch cảnh”.

“Rodri có thể là cầu thủ có ảnh hưởng nhất của Tây Ban Nha, nhưng La Furia Roja là về tinh thần tập thể, Rodri đã hết lời khen ngợi các đồng đội vì cách họ kiên trì chiến đấu trước Đội tuyển Argentina kiên cường và cuối cùng giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ thứ 2.

“Đó là bí quyết của ĐTQG”, anh chia sẻ, “Chúng tôi vẫn luôn chiến đấu vì các bạn. Cuối cùng, Chúa sẽ ban thưởng cho các bạn. Chúng tôi đã rất dũng cảm. Chúng tôi ở 9 chín tầng mây. Đội hình này thật tuyệt vời. Chúng đã trở thành Nhà vô địch World Cup những 2 lần ở trong lịch sử bóng đá thế giới”.

“Đây cũng là giải đấu khó khăn nhất trong lịch sử World Cup. Chúng tôi đánh bại một đội tuyển Argentina quá tuyệt vời, với sự góp mặt của Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”, Rodri không quên khen ngợi đối thủ và tán dương Messi, dù M10 đã có một trận đấu thất vọng hơn dự kiến.

Mặc dù đây là một trận chung kết khó khăn, Rodri không hề nghi ngờ đội của anh xứng đáng nối gót những đàn anh Tây Ban Nha hồi 2010 bằng cách nâng cao chiếc Cúp vô địch lớn nhất của bóng đá: “Argentina, nhà vô địch thế giới. Họ không tạo nhiều cơ hội, tuy nhiên rất khó đánh bại họ. Tây Ban Nha đơn giản rất giỏi, cuối cùng, kết quả là công bằng”.

Rodri Hernandez trở thành Cầu thủ thứ 7 trong lịch sử thắng cả 4 danh hiệu lớn nhất bóng đá thế giới: World Cup 2026, EURO 2024, Quả bóng Vàng 2024 và UEFA Champions League 2023. Trước đó, chỉ có Franz Beckenbauer - Gerd Muller (Đức), Zinedine Zidane (Pháp), Rivaldo - Ronaldinho (Brazil) và Lionel Messi (Argentina) giành vinh quang tương tự.

Trong khi đó, Nico Williams cũng hạnh phúc tâm sự: “Tôi nghĩ chúng tôi thậm chí còn chưa nhận ra điều gì thực sự đã xảy ra, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Thật là điên rồ. Mọi người đến đây để cùng đóng góp, không ai có thể hành động như một ngôi sao, chúng tôi làm việc vì lợi ích của toàn đội bóng”

“Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi sau tất cả những gì tôi đã trải qua trong năm nay”, Williams - người đã thật sự “lách qua khe cửa hẹp” đến với giải đấu khi bị chấn thương gân kheo ở La Liga hồi 1 tháng trước nhưng cuối cùng vẫn kịp bình phục để góp mặt - kể với phóng viên tờ Marca.

Đ.Hg.