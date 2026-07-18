Lionel Messi là phiên bản đặc biệt nhất của bóng đá thế giới

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Atlanta, giữa một biển người đang gào thét và ánh đèn rực rỡ của sân vận động, có một người đàn ông vẫn bước đi lững thững, lách qua những cơ thể đang nằm trên sân của đồng đội, hai tay đấm vào không trung. Đó là Lionel Messi ở tuổi 39, người vừa một lần nữa bẻ cong thực tại theo ý mình để đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp.

Lionel Messi. Ảnh: THX

World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu; đó là một bài thuyết trình về sự tiến hóa của một thiên tài, một minh chứng cho thấy "Vũ điệu cuối cùng" không nhất thiết phải kết thúc khi âm nhạc ngừng lại. Dựa trên những gì chúng ta đã chứng kiến, Messi không chỉ đơn giản là đang chơi bóng, mà đang điều khiển một "trường trọng lực" riêng biệt, nơi mọi cầu thủ và không gian xung quanh đều xoay quanh anh.

Sự tiến hóa từ "Số 10" đến "Trọng lực không thể tránh khỏi"

Trong suốt sự nghiệp, Messi luôn được biết đến với khả năng bùng nổ, nhưng tại World Cup 2026, vai trò của anh đã tiến hóa thành một thứ gì đó tĩnh lặng nhưng tàn khốc hơn. Các bình luận mô tả anh như một người "đi bộ, chơi ở rìa của mọi thứ, một người mà trận đấu thường xuyên phải chờ đợi". Anh không còn tham gia vào mọi pha bóng với tốc độ chóng mặt, mà thay vào đó, đứng ở đó, quan sát, cảm nhận những vết nứt trong cấu trúc của đối phương.

Sự tiến hóa này mang tính chiến thuật rõ rệt. Thay vì chỉ bám trụ ở "Vùng 14" (khu vực trung lộ ngay sát vòng cấm), Messi hiện nay thường xuyên dạt sang cánh phải trong hiệp hai của các trận đấu. Số liệu thống kê từ các nguồn tin cho thấy một sự tương phản kỳ lạ: trong ba trận gần nhất, Messi chỉ có 88 lần chạm bóng ở hiệp một nhưng con số này vọt lên 200 ở hiệp hai. Anh chờ đợi đối thủ mệt mỏi, chờ đợi không gian lộ ra, và sau đó mới thực hiện cú ra đòn quyết định.

Có một quan niệm sai lầm rằng Messi của tuổi 39 là một phiên bản yếu hơn. Thực tế, anh đang trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết trong màu áo đội tuyển quốc gia. Kể từ sau khi rời Barcelona vào năm 2021, Messi dường như đã tìm thấy một sự tập trung mới cho bóng đá quốc tế.

Dữ liệu cho thấy sự bùng nổ về hiệu suất của Messi trong hai kỳ World Cup gần nhất: Messi đã góp công vào 22 bàn thắng (15 bàn, 7 kiến tạo) chỉ trong 14 lần ra sân tại Qatar 2022 và Mỹ/Canada/Mexico 2026. Để so sánh, trong suốt 19 trận đấu từ World Cup 2006 đến 2018, anh chỉ đóng góp vào 11 bàn thắng. Sự tiến hóa này đặc biệt rõ rệt ở các vòng loại trực tiếp—nơi mà trước năm 2022 Messi chưa từng ghi bàn, nhưng nay đã có 7 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 8 trận knock-out gần nhất.

Tại giải đấu lần này, Messi trực tiếp tham gia vào 12 trên tổng số 19 bàn thắng của Argentina (chiếm 63%). Anh không cần phải chạy nhiều nhất, nhưng số 10 là người duy nhất tham gia vào hơn một nửa số cú sút của đội nhà, với 59 lần góp dấu giày vào các pha dứt điểm.

Khoảnh khắc tại Atlanta: Giải toán trên thảm cỏ

Trận bán kết với Anh là một ví dụ hoàn hảo cho vai trò "người điều khiển" của Messi. Khi đội tuyển Anh của Thomas Tuchel đang tự mãn với dẫn trước 1-0, Messi bắt đầu "co kéo các sợi chỉ", lướt qua những chiếc áo trắng và tung ra những đường chuyền mang tính sát thương.

Bàn thắng quyết định ở phút 91 không đến từ một pha đi bóng tốc độ, mà từ một đường tạt bóng bằng chân phải (chân không thuận) được mô tả là "hoàn hảo, đầy tinh tế... giống như một người đang từ tốn giải thích một bài toán". Trong khoảnh khắc đó, cả cầu trường dường như đều bị cuốn vào "không gian Messi", nơi thời gian trôi chậm lại và bàn thắng của Lautaro Martínez chỉ là hệ quả tất yếu của một kịch bản đã được viết sẵn.

Messi bước vào trận chung kết năm 2026 với tư cách là cầu thủ chạy cánh già nhất lịch sử từng xuất hiện ở sân chơi này (39 tuổi). Nhiều người từng nghi ngờ khả năng của anh khi chuyển sang thi đấu tại MLS, nhưng số 10 đã chứng minh họ sai bằng cách duy trì tầm ảnh hưởng không đổi.

Vai trò của Messi hiện tại không chỉ là ghi bàn hay kiến tạo. Messi là một biểu tượng về "vận khí" và "hào quang" (aura) có thể xóa nhòa sự tự tin của đối phương. Messi khiến mọi đồng đội xung quanh chơi tốt hơn, tắm họ trong "ánh sáng mượn" từ thiên tài của mình.

Khi Argentina chuẩn bị đối đầu với Tây Ban Nha—nơi Messi đã dành phần lớn cuộc đời mình để xây dựng huyền thoại tại Barcelona—vòng lặp của định mệnh dường như đang dần khép lại. Messi của năm 2026 có thể không còn những bước chạy xé gió của tuổi đôi mươi, nhưng sự tiến hóa thành một "vị thần của không gian và thời gian" đã giúp anh trở nên vĩ đại theo một cách hoàn toàn khác: không thể ngăn cản và mãi mãi là độc bản.

HỒ VIỆT