Báo chí quốc tế: "Cơn thịnh nộ" Haaland và sai lầm của Ancelotti đã nhấn chìm Brazil

Trên sân MetLife Stadium đầy nắng nóng, người hùng bóng đá Na Uy, Erling Haaland, đã viết nên một trong những câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Hai bàn thắng trong hiệp hai của siêu sao mang áo số 9 đã trực tiếp kết liễu giấc mơ vàng thứ sáu của Brazil, đồng thời đưa đội bóng Bắc Âu lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết kể từ năm 1938. Chiến thắng 2-1 trước "vũ công samba" còn là lời tuyên bố đanh thép rằng đội bóng của HLV Stale Solbakken xứng đáng được xem là một ứng viên vô địch.

Haaland - "Hiện tượng" không cần bóng

Erling Haaland là một hiện tượng. Anh chỉ có 30 lần chạm bóng trước khi bước vào thời gian bù giờ hiệp hai, nhưng kết thúc trận đấu với hai bàn thắng, và đó mới là điều quan trọng nhất. Pha bật cao đánh đầu tung lưới Alisson sau đường chuyền của Andreas Schjelderup là một pha xử lý thể hiện sức mạnh và khả năng chọn vị trí tuyệt vời. Bàn thứ hai, một cú dứt điểm gọn gàng ở phút 64, nhấn chìm mọi hy vọng của Brazil. Với cú đúp này, Haaland đã có 7 bàn tại World Cup 2026, san bằng thành tích của Lionel Messi và Kylian Mbappé trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng đầy kịch tính. Điều đáng sợ hơn cả: Na Uy đã thắng 17 trận liên tiếp khi Haaland ghi bàn.

Trước trận, Na Uy trong toàn bộ lịch sử chỉ có hai lần dự vòng knock-out các giải lớn (World Cup/EURO) và đều thua Italy, vào năm 1938 và 1998. Vậy mà chỉ trong một kỳ World Cup, họ đã chơi trận knock-out thứ hai, và có một nửa số trận thắng ở đấu trường lớn trong toàn bộ lịch sử bóng đá Na Uy đến ngay tại giải năm nay. Trong 13 trận đấu cấp độ đội tuyển gần nhất, anh đã ghi 25 bàn — một hiệu suất không còn nằm ở phạm trù "tài năng", mà đã bước sang địa hạt của sự hủy diệt có hệ thống.

Thất bại chiến thuật của Ancelotti

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti, người được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng và bản lĩnh châu Âu cho Brazil, đã thua trong cuộc đấu trí với người đồng nghiệp Solbakken. Những quyết định thay người của ông bị đánh giá là "bài toán thất bại". Việc tung Endrick và Neymar vào sân, dù làm hài lòng khán giả, nhưng không tạo ra đột biến đáng kể.

Trong khi đó, HLV Solbakken đã có một canh bạc táo bạo tại hiệp hai khi rút Alexander Sorloth và Antonio Nusa, thay bằng Schjelderup và Oscar Bobb. Quyết định này đã mang lại hiệu quả tức thì: Schjelderup là người kiến tạo cả hai bàn thắng, trong khi Bobb kéo giãn hàng thủ Brazil, giúp Na Uy có được sự cân bằng tự nhiên trong sơ đồ 4-3-3.

Sự áp đảo ở khu vực giữa sân

Nếu Haaland là mũi nhọn, thì hàng tiền vệ Na Uy mới là nền tảng chiến thắng. Với bộ ba Martin Odegaard, Patrick Berg và Sander Berge, Na Uy kiểm soát thế trận một cách đáng kinh ngạc, chiếm tới 66% thời lượng bóng. Họ không chỉ chơi năng nổ hơn mà còn thông minh và tổ chức hơn hoàn toàn so với cặp tiền vệ "già nua và chậm chạp" Casemiro và Bruno Guimaraes bên phía Brazil. Berg được ví như một cỗ máy chạy không biết mệt mỏi, nhấn chìm đối phương trong các pha tranh chấp và phủ sóng khắp mặt sân. Hàng thủ Brazil dưới sự dẫn dắt của Gabriel Magalhaes liên tục bị kéo giãn và rối loạn, đặc biệt là trong các tình huống cố định.

Cơ hội cho Na Uy và tương lai bất định của Brazil

Với chiến thắng này, Na Uy sẽ gặp Anh tại tứ kết. Niềm tin của họ đang lên rất cao, đặc biệt khi Haaland đang có phong độ hủy diệt. Họ có sự kết hợp hoàn hảo giữa một siêu sao, một bộ khung hỗ trợ đắc lực, và đặc biệt là thủ môn xuất sắc Orjan Nyland (người đã cản phá quả phạt đền của Guimaraes) và một hàng thủ kỷ luật.

Đối với Brazil, đây là lần bị loại sớm nhất ở World Cup kể từ năm 1986 (khi họ cũng bị loại ở vòng 16 đội bởi Pháp), và cũng là lần thứ sáu liên tiếp họ bị một đội bóng châu Âu đánh bại tại vòng knock-out. Việc bổ nhiệm Ancelotti, HLV người nước ngoài đầu tiên trong lịch sử, hóa ra không phải là 'thuốc tiên'. Sự phụ thuộc vào các lão tướng (Casemiro, Danilo) cùng với những lựa chọn chiến thuật đáng ngờ đã khiến "Selecao" trở nên dễ bị tổn thương và thiếu sức sống. Ngay cả sự xuất hiện của Neymar trong những phút cuối, với bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ, cũng chỉ là một sự an ủi muộn màng. Lời chia tay của Neymar sau đó, có thể là sự kết thúc để Brazil hi vọng có khởi đầu mới.

Cuối cùng, thất bại trước Na Uy là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Brazil. Đội bóng của những ngôi sao đã bị một tập thể mạnh hơn, có tổ chức hơn và khát khao hơn đánh bại. Câu chuyện của Na Uy tại World Cup này đang trở nên đẹp như cổ tích, và với Erling Haaland trong đội hình, không ai dám chắc rằng cổ tích ấy sẽ dừng lại ở đâu.

LONG KHANG