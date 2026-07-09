HLV trưởng tuyển Na Uy khen ngợi Harry Kane và Jude Bellingham

HLV Stale Solbakken đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng việc sở hữu các cầu thủ đang thi đấu tại Premier League mang lại lợi thế cho đội bóng của ông trước tuyển Anh ở trong trận tứ kết FIFA World Cup, đồng thời khéo léo chỉ ra rằng 2 ngôi sao đối thủ thực chất chơi những giải đấu khác.

Lịch thi đấu Na Uy - Anh (tứ kết FIFA World Cup 2026)

Tam Sư có Kane và Bellingham

Tuyển Na Uy tự hào có tiền đạo Erling Haaland của Manchester City và cả đội trưởng Martin Odegaard của Arsenal đang chơi tại Premier League, nhưng mà Solbakken lưu ý rằng, 2 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Anh đang thi đấu tại La Liga và Bundesliga.

Trong khi tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich đang cạnh tranh cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup một lần nữa với 6 bàn thắng đến nay, tiền vệ Jude Bellingham cũng đã đóng góp 4 bàn thắng, bao gồm 2 bàn trong chiến thắng 3-2 trước Mexico ở vòng 16 đội.

“Tôi không biết là liệu điều đó có lợi hay không. Một số cầu thủ rõ ràng đã từng đối đầu với nhiều cầu thủ người Anh”, Solbakken nói với lại các phóng viên, “Hai cầu thủ người Anh xuất sắc nhất có thể không chơi ở Ngoại hạng Anh. Họ đang chơi ở Tây Ban Nha và ở Đức, vì vậy bạn cũng có thể hiểu theo cách đó”.

Tự tin dâng cao sau chiến thắng Brazil

Solbakken thừa nhận rằng là chiến thắng bất ngờ của tuyển Na Uy trước tuyển Brazil ở vòng 16 đội, qua đó, giúp đại biểu của bóng đá Bắc Âu đầu tiên tiến vào tứ kết FIFA World Cup đã giúp tăng cường cho sự tự tin, nhưng cảnh báo không nên quá tự mãn.

“Tôi nghĩ là điều đó đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin hơn, nhưng tôi nghĩ rằng... Mỗi trận đấu đều có diễn biến riêng của nó”, Solbakken nói, “Tôi không nghĩ rằng bất kỳ đội nào khác mà chúng tôi đã gặp cho đến nay ở World Cup này lại đánh giá thấp chúng tôi. Mỗi đội đều phân tích rất kỹ, vì vậy không có bí mật nào cả. Điều đó cũng đúng với trận đấu này”.

Trước đó trong tuần, Solbakken cho biết một số cầu thủ cảm thấy không khỏe nhưng đã làm rõ rằng hiện tại tất cả mọi người đều sẵn sàng thi đấu: “Đúng là Odegaard bị bệnh. Chú của cậu ấy (Thomas), là một chuyên gia vật lý trị liệu, đang bị bệnh”.

“Chứ người bị bệnh không phải Martin nha. Vì vậy, mọi thứ đều ổn, mọi cầu thủ đều khỏe mạnh. Không có cầu thủ nào bị bệnh cả. Chỉ có 1 hoặc 2 người trong BHL bị bệnh mà thôi!”, vị HLV sinh năm 1968 (năm nay 58 tuổi) tiết lộ.

Khả năng lãnh đạo của Haaland và Odegaard

Ông Solbakken còn ca ngợi phẩm chất lãnh đạo của Haaland, và mô tả anh là “một nhà lãnh đạo tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, khi tiền đạo này cũng đang cạnh tranh cho danh hiệu Chiếc giày vàng với 7 bàn thắng - hiện chỉ kém Lionel Messi của Argentina 1 bàn.

“Cậu ấy là một trong những gã trai. Cậu ấy đã ở cùng những người này từ các đội U16, U17 và U18”, nhà cầm quân từng dẫn dắt Copenhagen chia sẻ, “Nhiều người trong số họ đã ở bên nhau cả đời, vì vậy họ cũng thực sự tận hưởng về hành trình này”.

Với chiếc băng đội trưởng của Odegaard, HLV Solbakken cho rằng tiền vệ của Arsenal đang gánh vác trách nhiệm lớn hơn ở ĐTQG so với cấp CLB: “Có lẽ cậu ấy có một vai trò tự do hơn một chút trong đội của chúng tôi”.

“Có lẽ khi cậu ấy chơi cho Arsenal, cậu ấy sẽ có những cầu thủ rất ngang tầm, cùng kinh nghiệm như là Declan Rice và (Martin) Zubimendi. Họ có thể chia sẻ trách nhiệm một chút. Rõ ràng, có lẽ chúng tôi đặt nhiều trách nhiệm hơn lên vai cậu ấy”.

“Cùng với lại Erling, cậu ấy chính là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi trong thời gian dài và là một người đội trưởng tuyệt vời, ngay cả khi thời điểm khó khăn hơn bây giờ”, HLV quê ở Kongsvinger nói.

Đ.Hg.