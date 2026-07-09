WORLD CUP 2026

HLV trưởng Zlatko Dalic từ chức sau 9 năm dẫn dắt đội tuyển Croatia

SGGPO

HLV trưởng Đội tuyển Croatia - ông Zlatko Dalic - đã quyết định từ chức sau 9 năm tại vị. Đây là thông tin do LĐBĐ Croatia thông báo hôm thứ Tư, chưa đầy 1 tuần sau khi đội tuyển của vị HLV này bị loại khỏi World Cup 2026 sau trận thua Bồ Đào Nha 1-2 ở vòng 32.

HLV Dalic từ chức
HLV Dalic từ chức

Dưới thời Dalic, Đội tuyển Croatia đã giành được những thành tích mà Lứa thế hệ Vàng của những Davor Suker, Robert Prosineki cũng phải ngước nhìn: Vị trí Á quân World Cup 2018 và Hạng 3 tại World Cup 2022 ở Qatar, nhưng lần này ĐTQG đã ra về tay trắng.

“Khi tôi tiếp quản ĐTQG, tôi tin tưởng vào chất lượng của các cầu thủ và bản thân mình, nhưng tôi không dám mơ rằng chúng tôi sẽ đạt được tất cả những gì chúng tôi đã đạt được trong gần 9 năm qua”, nhà cầm quân 59 tuổi quê Bosnia & Herzegovina nói.

“Tôi không thể diễn tả hết niềm tự hào của mình về mỗi một chiến thắng, và về việc giành quyền tham dự các giải đấu lớn, về 3 tấm huy chương, về những đêm tuyệt vời trong lịch sử bóng đá Croatia như khi là chúng ta đánh bại Anh hay Brazil tại World Cup!”.

Sau khi được bổ nhiệm vào hồi năm 2017, Dalic đã dẫn dắt Croatia trong 111 trận đấu, giành được đến 62 chiến thắng. Đội bóng của ông cũng giành vị trí Á quân tại kỳ giải UEFA Nations League mùa giải 2022-2023 (họ thua Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu 11m).

Tại World Cup năm nay, đội bóng của HLV 59 tuổi này đã tiến vào vòng 32 đội sau khi đứng thứ 2 bảng L, bất chấp trận thua mở màn 2-4 trước tuyển Anh. Họ thắng sát sao 1-0 trước Panama (dù là chỉ có 2 cú sút trúng đích), và đã đánh bại Ghana với tỷ số 2-1.

Nhưng chiến dịch của họ đã kết thúc với thất bại 1-2 trước tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Sau kết quả này, HLV Dalic mô tả công tác trọng tài kém, viện dẫn 1 quả phạt đền được VAR cho, và một quyết định việt vị muộn khiến bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ của Josko Gvardiol bị từ chối.

Mặc dù như vậy, ông khảng khái nói rằng công tác trọng tài không phải là lý do bào chữa cho việc Croatia bị loại khỏi World Cup. Đội hình già cỗi có thể là một trong các lý do khiến cho tuyển Croatia không đủ sức tiến sâu tại kỳ giải FIFA World Cup ở Bắc Mỹ này...

“HLV trưởng, cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ - vì những chiến thắng, những thành tích, những suất tham dự vòng loại, những huy chương, sự đoàn kết, sự tôn trọng, còn cả sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông để chiến đấu vì Croatia, trong lẫn ngoài sân cỏ”, LĐBĐ Croatia ra tuyên bố cho biết.

Tin liên quan
Đ.Hg.

Từ khóa

HLV Zlatko Dalic HLV người Bosnia & Herzegovina HLV trưởng Croatia tuyển Croatia ĐTQG Croatia Anh - Croatia 4-2 Bồ Đào Nha - Croatia 2-1 Croatia - Panama 1-0 FIFA World Cup 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn