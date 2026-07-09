HLV trưởng Zlatko Dalic từ chức sau 9 năm dẫn dắt đội tuyển Croatia

HLV trưởng Đội tuyển Croatia - ông Zlatko Dalic - đã quyết định từ chức sau 9 năm tại vị. Đây là thông tin do LĐBĐ Croatia thông báo hôm thứ Tư, chưa đầy 1 tuần sau khi đội tuyển của vị HLV này bị loại khỏi World Cup 2026 sau trận thua Bồ Đào Nha 1-2 ở vòng 32.

HLV Dalic từ chức

Dưới thời Dalic, Đội tuyển Croatia đã giành được những thành tích mà Lứa thế hệ Vàng của những Davor Suker, Robert Prosineki cũng phải ngước nhìn: Vị trí Á quân World Cup 2018 và Hạng 3 tại World Cup 2022 ở Qatar, nhưng lần này ĐTQG đã ra về tay trắng.

“Khi tôi tiếp quản ĐTQG, tôi tin tưởng vào chất lượng của các cầu thủ và bản thân mình, nhưng tôi không dám mơ rằng chúng tôi sẽ đạt được tất cả những gì chúng tôi đã đạt được trong gần 9 năm qua”, nhà cầm quân 59 tuổi quê Bosnia & Herzegovina nói.

“Tôi không thể diễn tả hết niềm tự hào của mình về mỗi một chiến thắng, và về việc giành quyền tham dự các giải đấu lớn, về 3 tấm huy chương, về những đêm tuyệt vời trong lịch sử bóng đá Croatia như khi là chúng ta đánh bại Anh hay Brazil tại World Cup!”.

Sau khi được bổ nhiệm vào hồi năm 2017, Dalic đã dẫn dắt Croatia trong 111 trận đấu, giành được đến 62 chiến thắng. Đội bóng của ông cũng giành vị trí Á quân tại kỳ giải UEFA Nations League mùa giải 2022-2023 (họ thua Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu 11m).

Tại World Cup năm nay, đội bóng của HLV 59 tuổi này đã tiến vào vòng 32 đội sau khi đứng thứ 2 bảng L, bất chấp trận thua mở màn 2-4 trước tuyển Anh. Họ thắng sát sao 1-0 trước Panama (dù là chỉ có 2 cú sút trúng đích), và đã đánh bại Ghana với tỷ số 2-1.

Nhưng chiến dịch của họ đã kết thúc với thất bại 1-2 trước tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Sau kết quả này, HLV Dalic mô tả công tác trọng tài kém, viện dẫn 1 quả phạt đền được VAR cho, và một quyết định việt vị muộn khiến bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ của Josko Gvardiol bị từ chối.

Mặc dù như vậy, ông khảng khái nói rằng công tác trọng tài không phải là lý do bào chữa cho việc Croatia bị loại khỏi World Cup. Đội hình già cỗi có thể là một trong các lý do khiến cho tuyển Croatia không đủ sức tiến sâu tại kỳ giải FIFA World Cup ở Bắc Mỹ này...

“HLV trưởng, cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ - vì những chiến thắng, những thành tích, những suất tham dự vòng loại, những huy chương, sự đoàn kết, sự tôn trọng, còn cả sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông để chiến đấu vì Croatia, trong lẫn ngoài sân cỏ”, LĐBĐ Croatia ra tuyên bố cho biết.

Đ.Hg.