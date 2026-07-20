Tây Ban Nha và bản hùng ca về tinh thần tập thể

Tây Ban Nha vô địch. Một chương mới của lịch sử bóng đá đã được viết lại. Không. Dường như đó là một cảm giác “de javu” về một khung thời gian không xa, nơi La Roja từng buộc thế giới phải sửng sờ trước tiki-taka mê hoặc và ma mị. Luis de la Fuente, người đàn ông 65 tuổi với vẻ ngoài điềm tĩnh, đã dẫn dắt các học trò của mình đến đỉnh cao vinh quang, hoàn tất hành trình mà ông gọi là "cuộc hẹn với định mệnh".

Ảnh: THX

Chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết không chỉ là một kết quả tỉ số, đó là sự khẳng định cho một hệ thống, một bản sắc và niềm tin mãnh liệt vào sự đoàn kết. Tây Ban Nha đã vượt qua một Argentina chơi thiếu người sau khi Enzo Fernández bị thẻ đỏ ở phút 93, nhưng phải đợi đến hiệp phụ thứ hai, nút thắt mới được tháo gỡ. Phút thứ 37 của hiệp phụ thứ hai, Ferran Torres, người vào sân từ băng ghế dự bị, đã tung cú dứt điểm sấm sét ở tốc độ 102km/h, làm rung lưới Emiliano Martínez và làm nổ tung cầu trường.

Khoảnh khắc của Ferran Torres gợi nhớ một cách kỳ lạ đến bàn thắng lịch sử của Andrés Iniesta tại Nam Phi năm 2010. Cả hai đều ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ của một trận chung kết World Cup, và cả hai đều là những cầu thủ thuộc biên chế Barcelona. Nếu như năm 2010, Iniesta nghe thấy "sự tĩnh lặng" trước khi dứt điểm, thì năm 2026, Torres đã nghe thấy tiếng gọi của lịch sử.

Torres đã nghe thấy tiếng gọi của lịch sử. Ảnh THX

Sau khi ghi bàn, anh ăn mừng cuồng nhiệt, chạy về phía góc sân và thực hiện cử chỉ "jibber-jabber" như một lời đáp trả đanh thép cho những chỉ trích đã bủa vây anh suốt giải đấu. Torres chia sẻ đầy xúc động rằng bàn thắng này không chỉ của riêng anh mà dành cho 47 triệu người dân Tây Ban Nha.

Euro 2008, nối tiếp thành công của Barcelona dưới triều đại Pep Guardiola, Tây Ban Nha của Argrones đã khiến cả châu Âu hoảng hốt trước lối chơi ban bật, kiểm soát không gian và “bóp chết” đối thủ đầy tàn nhẫn. Hai năm sau, họ vô địch thế giới và 2 năm sau nữa, lại vô địch châu Âu. Một kỷ nguyên vĩ đại đã được thiết lập. Bây giờ, Tây Ban Nha của Fuente đang đi đúng lộ trình ma thuật ấy. Họ vô địch Euro 2024, World Cup 2026, và …

Sự thành công của "La Roja" tại giải đấu lần này bắt nguồn từ một hàng phòng ngự không thể xuyên phá. Trong suốt 8 trận đấu trên đất Mỹ, đội bóng của De la Fuente chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn. Unai Simón xứng đáng nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất, trong khi hậu vệ trẻ 19 tuổi Pau Cubarsí được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ở tuyến giữa, Rodri – người cầm trịch lối chơi và là linh hồn của đội – đã được trao Quả bóng vàng World Cup (Golden Ball). Chính Rodri là người đã nâng cao chiếc cúp vô địch từ tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh các cầu thủ Argentina quay lưng lại để phản đối.

Trái ngược với vẻ hào nhoáng của các ngôi sao bên phía đối diện, Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết với một đội hình mà nhiều cái tên từng bị nghi ngờ. Những cầu thủ như Pedro Porro hay Marc Cucurella, vốn không được đánh giá là những hậu vệ biên hàng đầu thế giới trước giải, đã rực sáng và chứng minh niềm tin của De la Fuente là hoàn toàn chính xác. Thậm chí, chiến lược gia này còn xây dựng một đội ngũ mà ông gọi là "gia đình", nơi mà sự hy sinh cá nhân vì mục tiêu chung được đặt lên hàng đầu. Quyết định không triệu tập bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào cũng được xem là một yếu tố giúp xóa bỏ những rạn nứt nội bộ truyền thống, tạo nên một khối thống nhất chưa từng có.

Luis de la Fuente, người đã từng vô địch châu Âu ở các cấp độ U19, U21 và Đội tuyển quốc gia, giờ đây đã đi vào ngôi đền huyền thoại với tư cách là HLV lớn tuổi nhất từng giành World Cup. Ông khẳng định rằng chiến thắng này đã được "viết sẵn" và các cầu thủ của ông xứng đáng với mọi lời khen ngợi vì sự mệt mỏi không biết mệt. Dù các học trò như Álex Baena hay Marc Cucurella đã hứa sẽ xăm hình để kỷ niệm, De la Fuente lại từ chối vì cho rằng mình "đã quá già cho những hình xăm".

Tây Ban Nha đã chứng minh rằng trong bóng đá, một hệ thống vận hành hoàn hảo và một niềm tin sắt đá vào bản sắc có thể đánh bại bất kỳ siêu sao nào. Họ đã có một cuộc hẹn với định mệnh tại New Jersey, và họ đã không lỡ hẹn. Chức vô địch này không chỉ là sự khẳng định cho tài cầm quân của De la Fuente, mà còn là sự tôn vinh cho một thế hệ cầu thủ mới, những người đã kiên trì vượt qua hoài nghi để viết tiếp trang sử vàng cho bóng đá Tây Ban Nha.

HỒ VIỆT