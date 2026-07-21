Cầu thủ dự World Cup của Uzbekistan từng “chê” Rubin Kazan

CLB bóng đá Nga đang chơi ở giải RPL - Rubin Kazan rất sẵn lòng ký hợp đồng với một tuyển thủ Uzbekistan là Jakhongir Urozov (đang thuộc biên chế CLB Dinamo Samarqand chơi ở giải Uzbekistan Super League). Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về chính cầu thủ 2 lần ra sân tại FIFA World Cup 2026.

Urozov ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với CHDC Congo ở World Cup

Ông Vadim Abramov - HLV trưởng của đội bóng thuộc thành phố Samarkand (một trong các thành phố lâu đời nhất ở Trung Á, cũng là Thủ phủ của vùng Samarkand) chia sẻ với tờ Championat của Nga rằng, CLB đang xếp hạng 11 tại USL sẵn sàng bán Urozov cho Rubin Kazan, khi cả 2 bên đều đồng ý với thỏa thuận chuyển nhượng.

Championat dẫn lời của vị HLV 73 tuổi cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thư chính thức từ CLB Rubin của Nga. Chúng tôi cũng đã trả lời. Cuối cùng, cả 2 CLB đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng cầu thủ. Giờ đây, mọi thứ phụ thuộc vào chính Urozov. Jakhongir có thể ký hợp đồng với Rubin ở trong thời gian tới”.

Tuy nhiên, khi quả bóng được chuyền về chân hậu vệ cánh trái cao 1 mét 90 mới chỉ 22 tuổi này, mọi chuyện chưa hẳn sẽ suôn sẻ với đội bóng của RPL. Ở trong quá khứ, cầu thủ này từng “chê” Rubin Kazan và người ta cũng không rõ, sau khi tham gia FIFA World Cup, nghĩa là giá trị càng cao, anh này có thay đổi??

Hồi cuối tháng 6, khi đội bóng của thành phố Kazan (Thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của CH Tatarsan thuộc Nga) có thể hiện sự thích thú dành cho Urozov, đại diện của cầu thủ này đã từng nói lời từ chối khá thẳng thừng, do đánh giá không cao vị thế của Rubin Kazan cùng với cả giải đấu RPL. Điều đó lại hợp lý...

Đại diệm của Urozov khi đó chia sẻ: “Đúng, Rubin rất là quan tâm. Họ đề nghị một hợp đồng 4 năm. Nhưng Jahongir có những mục tiêu cao cả: Muốn chơi ở các giải đấu mạnh châu Âu. Chúng tôi đã từ chối lựa chọn Rubin vì chúng tôi đã nhận được những lời đề nghị cụ thể từ 5 giải đấu VĐQG hàng đầu của châu Âu”.

Urozov đã thi đấu 2 trận cho Đội tuyển quốc gia Uzbekistan tại kỳ World Cup 2026 dưới sự chỉ đạo của HLV Fabio Cannavaro. Trong trận đấu với Colombia (thua 1-3), anh vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 77, và trong trận đấu với CHDC Congo (cũng thua 1-3), anh được đá chính từ đầu, sau đó được thay ra ở phút 82.

Hiện tại thì, trang Transfermarkt ước tính giá trị thị trường của Urozov là 600 ngàn EUR. Cầu thủ này đã chơi cho D Samarqand trong suốt 3 mùa giải vừa qua. Anh lần lượt ra sân 13 lần ở mùa 2024, 28 lần ở mùa 2025 và 11 lần ở mùa giải 2026 (vẫn đang diễn ra là vì USL thi đấu theo lịch cũ: Một mùa giải kéo dài 1 năm).

Đ.Hg.