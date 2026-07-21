Messi: Nỗi đau rất lớn, cần nhiều thời gian để nguôi ngoai

Thủ quân Lionel Messi thừa nhận thất bại ở chung kết World Cup 2026 để lại nỗi đau rất lớn và sẽ cần nhiều thời gian để nguôi ngoai, sau khi Argentina gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận đấu được xem là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Messi bật khóc sau thất bại ở trận chung kết World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

“Nỗi đau là rất lớn và sẽ cần rất nhiều thời gian để vết thương này khép lại. Nhưng tôi cũng sẽ luôn giữ lại tất cả những điều tốt đẹp. Những trận đấu mà chúng tôi đã lội ngược dòng bằng tất cả những gì mình có sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức. Sự ủng hộ của cả đất nước, cùng với nỗ lực và cống hiến của tập thể này, đã đưa chúng tôi một lần nữa trở lại nhóm những đội tuyển mạnh nhất thế giới”, Messi viết trên trang cá nhân 1 ngày sau thất bại trên sân MetLife (Mỹ).

Chủ nhân 8 Quả bóng vàng cũng nhấn mạnh rằng dù hiện tại rất khó để nhìn nhận thành quả, Argentina vẫn có quyền tự hào khi liên tiếp góp mặt ở hai trận chung kết World Cup. Anh đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn sát cánh cùng đội tuyển và chúc mừng Tây Ban Nha với chức vô địch thế giới.

Sau thất bại của chồng, bà xã Antonela Roccuzzo cũng đăng tải thông điệp động viên đầy xúc động trên mạng xã hội. Cô viết: “Anh sẽ luôn là cầu thủ xuất sắc nhất, không chỉ bởi tài năng mà còn vì tinh thần chiến đấu đến những giây cuối cùng. Em ngưỡng mộ ý chí, nghị lực và cách anh luôn đứng dậy sau những thất bại. Anh là tấm gương cho các con và nguồn cảm hứng của hàng triệu người trên thế giới. Em ngưỡng mộ anh hơn cả những gì lời nói có thể diễn tả và vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng anh trong cuộc sống này. Em yêu anh rất nhiều”.

Trước đó, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Messi ngồi sụp xuống mặt cỏ, lặng người nhìn khắp các khán đài. Tiền đạo 39 tuổi gần như bất động trong nhiều phút khi giấc mơ bảo vệ ngôi vương World Cup tan thành mây khói. Tài năng trẻ Lamine Yamal cùng nhiều đồng nghiệp đã tiến đến ôm và an ủi người đàn anh.

Khi các cầu thủ Argentina bước lên bục nhận huy chương á quân, Messi không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc. Các đồng đội lần lượt tiến đến ôm, động viên thủ quân, trong khi hàng vạn khán giả trên sân MetLife dành những tràng pháo tay tri ân cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ở trận chung kết, Messi gần như bị hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Tây Ban Nha vô hiệu hóa. Đội bóng châu Âu triển khai pressing quyết liệt, liên tục thu hẹp khoảng trống khiến số 10 của Argentina không có nhiều cơ hội tạo khác biệt. Trong suốt 120 phút, Messi không tạo ra được pha dứt điểm đáng chú ý.

Dấu ấn hiếm hoi của anh xuất hiện ở cuối hiệp phụ thứ 2 với 2 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Tuy nhiên, các chân sút Argentina không thể tận dụng để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 trở thành pha lập công duy nhất, giúp Tây Ban Nha có lần thứ 2 trong lịch sử đăng quang World Cup.

World Cup 2026 cũng đánh dấu lần thứ 3 Messi góp mặt ở trận chung kết World Cup. Anh từng thất bại trước Đức năm 2014, bước lên đỉnh thế giới với chức vô địch năm 2022 và giờ thêm một lần lỡ hẹn với chiếc cúp vàng. Việc góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup là thành tích mà rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá có thể chạm tới.

HỮU THÀNH