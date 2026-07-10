Kỳ tích World Cup thắp sáng giấc mơ cho thế hệ trẻ Cape Verde

Hành trình lịch sử tại World Cup 2026 đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng trăm cầu thủ nhí Cape Verde nuôi khát vọng một ngày nào đó được khoác áo đội tuyển quốc gia và viết tiếp giấc mơ World Cup của thế hệ tiền bối.

Các học viên Bola Pra Frente (Cape Verde) tham gia trại bóng đá do Benfica tổ chức tại Bồ Đào Nha.

Ngày Vozinha cùng các tuyển thủ Cape Verde trở về nước, thủ đô Praia ngập trong bầu không khí lễ hội. Hàng nghìn người hâm mộ đổ ra đường chào đón những người hùng, lá cờ Cape Verde tung bay khắp các tuyến phố. Dù dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại đáng tiếc trước đương kim vô địch Argentina, “Những chú Cá mập Xanh” (biệt danh của đội tuyển) vẫn được xem là một trong những hiện tượng lớn nhất giải đấu khi cầm hòa Tây Ban Nha, chơi đầy quả cảm trước Uruguay và buộc Argentina phải bước vào hiệp phụ mới giành chiến thắng.

Nguồn cảm hứng từ đội tuyển quốc gia

Thành tích lịch sử ấy đã thay đổi cách người dân Cape Verde nhìn về tương lai bóng đá nước nhà, tiếp thêm niềm tin cho thế hệ trẻ của quốc gia rằng giấc mơ vươn ra sân khấu lớn nhất thế giới hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Nguồn cảm hứng ấy hiện diện rõ nét tại Học viện Bola Pra Frente, một trong những trung tâm đào tạo bóng đá uy tín nhất Cape Verde, được thành lập từ năm 2010. Mỗi ngày, khoảng 240 cầu thủ từ 4 đến 17 tuổi miệt mài tập luyện với chung một mục tiêu trở thành tuyển thủ quốc gia. Không khí luôn sôi động với những pha rê bóng, tranh chấp và dứt điểm đầy quyết tâm. Tiếng hò reo, những lời nhắc “Chuyền bóng!" vang lên không ngớt từ đội ngũ huấn luyện viên.

“Em muốn vươn tới đỉnh cao mà bóng đá có thể đưa em đến và khiến gia đình tự hào”, cậu bé 12 tuổi Cesar Alexandre Franca chia sẻ sau buổi tập. Trong khi đó, Marcelo Pereira Valera mới 9 tuổi nhưng đã xác định rõ mục tiêu: “Em muốn làm nên những điều lớn lao cho bóng đá Cape Verde”.

Giấc mơ giản dị của các em được hiện rõ ngay trước mắt. Học viện Bola Pra Frente từng đào tạo nhiều tuyển thủ góp mặt tại World Cup 2026. Trong đó, hậu vệ Joao Paulo Fernandes cùng tiền vệ Kevin Pina (người ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup cho Cape Verde) là 2 học viên xuất sắc nhất. Và trong mắt giới trẻ, các thần tượng giờ đây không chỉ là Lionel Messi hay những ngôi sao châu Âu, mà chính là những tuyển thủ đã đưa quốc kỳ Cape Verde xuất hiện tại World Cup.

Chủ tịch học viện Silveria Nedio, người đồng thời dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia, tin rằng World Cup sẽ trở thành bước ngoặt của cả nền bóng đá Cape Verde. Bà nói: “Từ thời điểm này trở đi, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn, không chỉ trong bóng đá mà còn với cả đất nước”. Sự phát triển ấy cũng được phản ánh ở bóng đá nữ khi đội tuyển nữ Cape Verde lần đầu tiên giành quyền tham dự Cúp bóng đá nữ châu Phi.

Các tài năng nhí Cape Verde vượt nghịch cảnh để nuôi dưỡng giấc mơ World Cup

Tôi luyện từ gian khó

Những buổi chiều trên bãi biển Gamboa ở Praia vẫn đầy ắp hình ảnh thanh thiếu niên chơi bóng chân trần, dùng lốp xe cũ làm khung thành. Điều kiện thiếu thốn được khỏa lấp bằng niềm đam mê mãnh liệt. "Các em nhỏ ở Cape Verde có năng khiếu bẩm sinh, nhưng chúng tôi vẫn còn thiếu rất nhiều nguồn lực để phát triển”, bà Nedio chia sẻ.

Sau kỳ World Cup lịch sử, số lượng học viên đăng ký vào các học viện bóng đá tăng nhanh. Chỉ riêng Praia đã có hơn 20 trung tâm đào tạo, bên cạnh nhiều học viện trên khắp 10 hòn đảo.

Còn tại Học viện Escola de Preparacao Integral de Futebol, nơi cũng đào tạo nhiều tuyển thủ dự World Cup, HLV Odair Rodrigues coi tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là thành quả của nhiều thế hệ. “Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục nuôi dưỡng sự nhiệt huyết đó trong giới trẻ”, ông trải lòng.

HLV Rodrigues cùng các cộng sự khẳng định học viện sẽ mở rộng cơ hội cho trẻ em ở các khu vực khó khăn tiếp cận bóng đá. Tất nhiên, dù bài toán tài chính vẫn còn nhiều thách thức và không ít tài năng trẻ phải sang Bồ Đào Nha từ sớm để phát triển sự nghiệp, song Cape Verde lại đang sở hữu nền tảng đầy hứa hẹn cho tương lai. HLV Nedio nói: “Ở góc nhìn tích cực, đây lại là cơ hội giúp các học viên được cọ xát trong môi trường chuyên nghiệp trước khi trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia”.

“Chúng tôi tin rằng mình đang đầu tư đúng đắn cho nền móng phát triển của bóng đá quốc gia”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cape Verde Mario Semedo nhấn mạnh và đặt trọn niềm tin vào thế hệ tương lai mà ông cùng các cộng sự đang “gieo trồng”.

HỮU THÀNH