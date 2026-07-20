Tổng thống Donald Trump dự khán, Tom Cruise khép lại lễ bế mạc World Cup 2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những nhân vật cấp cao có mặt tại sân MetLife để theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, đồng thời cũng là người sẽ trực tiếp trao cúp vàng cho đội tuyển giành chức vô địch.

Nam diễn viên Tom Cruise xuất hiện ở lễ bế mạc World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Gần 30 phút trước giờ bóng lăn, chiếc trực thăng chuyên phục vụ Tổng thống Mỹ Marine One xuất hiện trên bầu trời sân MetLife. Trước đó, nhiều trực thăng cỡ lớn liên tục bay qua khu vực thi đấu, khiến người hâm mộ chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump. Khi thời gian đếm ngược còn hơn 10 phút, Tổng thống Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có mặt tại khu vực dành cho khách mời trong thời điểm cử hành quốc ca. Sự xuất hiện của lãnh đạo nước Mỹ nhận được những tràng pháo tay từ khán giả trên sân.

Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt trước giờ bóng lăn khoảng 1 giờ 30 phút để theo dõi lễ bế mạc World Cup 2026. Tuy nhiên, ông đến muộn, khiến chương trình bế mạc cũng bắt đầu trễ hơn khoảng 10 phút.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên sân MetLife. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Lễ bế mạc mở màn với phần trình diễn của IShowSpeed. Nam nghệ sĩ xuất hiện trong trang phục trắng, thể hiện một trong những ca khúc chủ đề của World Cup cùng các vũ công trong trang phục nhiều màu sắc. Sau đó, Post Malone cùng Swae Lee trình diễn ca khúc nổi tiếng “Sunflower”. Điểm nhấn là sự xuất hiện của Robbie Williams, Nicole Scherzinger… khi thực hiện ca khúc chính thức của FIFA Desire.

Năm phút trước giờ bóng lăn, nam diễn viên Tom Cruise xuất hiện trong một phần giới thiệu đặc biệt. Ngôi sao người Mỹ gửi thông điệp về ý nghĩa của bóng đá, cho rằng môn thể thao này “nhắc nhở tất cả chúng ta về những điều chung mà chúng ta cùng có”.

Sau đó, Tom Cruise lần lượt giới thiệu hai đội tuyển góp mặt trong trận đấu quyết định ngôi vô địch. Khép lại phần phát biểu, Tom Cruise kêu gọi người hâm mộ cùng tôn vinh giải đấu: “Khi chúng ta cùng tập hợp cho chương cuối cùng này, hãy cùng tôn vinh một giải đấu của cả thế giới, hãy cùng tôn vinh lẫn nhau”. Màn xuất hiện của Tom Cruise trở thành điểm nhấn cuối cùng trước khi hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina bước ra sân để tranh chức vô địch World Cup 2026.

Trận chung kết World Cup 2026 cũng đánh dấu một cột mốc mới khi lần đầu tiên giải đấu áp dụng mô hình chương trình biểu diễn giữa giờ (halftime show) tương tự Super Bowl. Những tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới như Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS trở thành tâm điểm của chương trình biểu diễn đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức một màn trình diễn giữa giờ theo phong cách Super Bowl trong trận chung kết World Cup.

HỮU THÀNH