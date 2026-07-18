Vé xem trận tranh hạng ba World Cup 2026 tụt thê thảm

Một ngày trước khi trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp diễn ra tại sân Miami (Mỹ), ban tổ chức vẫn chưa thể bán hết vé.

Bellingham thất vọng khi tuyển Anh thất bại ở trận bán kết. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Cụ thể, tính đến chiều 17-7 (giờ địa phương), vẫn còn 1.246 vé được FIFA bán trực tiếp với mức giá từ 865 USD đến 1.125 USD. Bên cạnh đó, nền tảng bán lại vé chính thức ghi nhận thêm 5.864 vé được rao bán, trong đó vé hạng ba có giá khởi điểm 455 USD (chưa bao gồm 15% phí dịch vụ).

Đáng chú ý, nhiều khán giả đã mua vé cũng chấp nhận bán lỗ để thu hồi một phần chi phí. Không ít vé hạng nhất từng được mua với giá 1.125 USD hiện chỉ được rao bán khoảng 659 USD, giảm hơn 40% so với giá gốc. Một lát cắt cho thấy nhu cầu theo dõi trận tranh hạng ba thấp hơn đáng kể so với dự báo ban đầu.

Nguyên nhân được cho là đến từ việc cả 2 đội tuyển Anh lẫn Pháp đều không thể góp mặt ở trận chung kết. Pháp dừng bước sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết, trong khi Anh để Argentina lội ngược dòng. Sau khi hai đội bị loại, sức mua vé giảm mạnh, đặc biệt từ nhóm cổ động viên sẵn sàng di chuyển đến Miami chỉ để theo dõi trận tranh hạng ba.

Không chỉ người hâm mộ, các cầu thủ cũng tỏ ra thiếu hào hứng với màn so tài này. HLV tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận: "Không cầu thủ nào của chúng tôi hay của tuyển Pháp muốn thi đấu trận này. Tất cả đều muốn góp mặt ở trận chung kết. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không đạt được mục tiêu đó".

Lịch thi đấu trận tranh hạng ba World Cup 2026

Dù gặp bất lợi khi có ít hơn Pháp một ngày nghỉ sau bán kết, song HLV Tuchel khẳng định toàn đội vẫn sẽ thi đấu với sự chuyên nghiệp cao nhất. Tuy nhiên, điều này cũng không thể kéo được khán giả. Sự ảm đạm của trận tranh hạng ba càng làm dấy lên tranh luận về giá trị của cuộc đối đầu này. Trong nhiều năm qua, không ít ý kiến cho rằng trận đấu giữa hai đội thua bán kết không còn mang nhiều ý nghĩa về chuyên môn lẫn thương mại, khi phần lớn cầu thủ đều thất vọng vì lỡ cơ hội tranh cúp, còn người hâm mộ cũng không mặn mà bỏ ra số tiền lớn để theo dõi.

Ngoài ra, ngay cả trận chung kết World Cup 2026 cũng chưa bán sạch vé. Theo dữ liệu mới nhất, vẫn còn 32 vé hạng cao nhất được FIFA bán trực tiếp với mức giá từ gần 30.000 đến gần 33.000 USD. Trên thị trường bán lại, hơn 1.000 vé tiếp tục được rao bán, trong đó có vé được hét giá tới 2 triệu USD, dù mức giá này hoàn toàn do người bán tự đặt và không phản ánh số tiền mà người mua thực tế sẵn sàng chi trả.

HỮU THÀNH