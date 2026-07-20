Justin Bieber, Shakira và BTS khuấy động chung kết World Cup 2026 với màn trình diễn lịch sử

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS xuất hiện ở giờ nghỉ trận chung kết World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu thế giới như Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna... đã biến khoảng nghỉ giữa trận kéo dài 15 phút thành sân khấu âm nhạc toàn cầu. Trong đó, Justin Bieber là một trong những cái tên tạo được nhiều điểm nhấn khi xuất hiện trên sân khấu với cây đàn guitar, mang đến màn trình diễn solo trước hàng triệu khán giả theo dõi trận chung kết.

Còn Shakira khuấy động bầu không khí trên sân MetLife bằng giai điệu “Dai Dai” quen thuộc cùng nam ca Burna Boy. “Dai Dai” cũng là bài hát được FIFA sử dụng ở nghi thức 2 đội cùng tổ trọng tài bước ra sân làm thủ tục trận đấu. Nữ ca sĩ Colombia nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả khi trở lại với sân khấu bóng đá thế giới. Phần trình diễn của Shakira góp phần duy trì năng lượng cuồng nhiệt trong thời gian chờ 2 đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina trở lại thi đấu.

Ca sĩ Justin Bieber

BTS cũng mang đến một trong những màn xuất hiện nổi bật nhất khi nhóm nhạc Hàn Quốc trình diễn ca khúc “Dynamite”. Sự bùng nổ từ nhóm nhạc toàn cầu này giúp sân khấu giữa giờ nhận được tiếng reo hò lớn từ khán giả. Bên cạnh Justin Bieber, Shakira và BTS, chương trình còn có sự tham gia của biểu tượng âm nhạc Mỹ Madonna. Nữ ca sĩ xuất hiện trong một video âm nhạc đặc biệt cùng 2 huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo và Ronaldinho.

Một điểm nhấn khác của chương trình là sự xuất hiện của các nhân vật quen thuộc trong văn hóa giải trí Mỹ như Kermit, Miss Piggy từ “The Muppet Show” và các nhân vật rối của “Sesame Street”. Những màn kết hợp bất ngờ này giúp sân khấu giữa giờ trở thành bữa tiệc giải trí dành cho khán giả.

Hai huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo và Ronaldinho cũng góp vui giữa giờ nghỉ

Việc FIFA đưa mô hình halftime show vào trận chung kết World Cup 2026 được xem là nỗ lực nhằm mở rộng sức hút của giải đấu, kết hợp giữa thể thao, âm nhạc và văn hóa đại chúng. Cách làm này vốn đã thành công với Super Bowl của bóng bầu dục Mỹ, nơi chương trình giữa giờ thường trở thành một sự kiện toàn cầu không kém trận đấu chính.

Khép lại hiệp 1 của trận chung kết World Cup 2026, hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina hòa nhau tỷ số 0-0.

HỮU THÀNH