Nữ CĐV Võ Trần Bảo Trân: “Linh cảm Messi sẽ một lần nữa tạo nên khác biệt”

Là một trong những CĐV đặc biệt nhất của Cộng đồng fan Leo Messi tại Việt Nam qua những buổi offline xem và cổ vũ Đội tuyển Argentina cùng M10 tại FIFA World Cup 2026 quá đáng nhớ, nữ CĐV xinh đẹp Võ Trần Bảo Trân (làm thiết kế nội thất) dành thời gian trải lòng, tâm sự về cảm nhận sau trận thắng tuyến Anh và trước trận chung kết với Tây Ban Nha!

Bảo Trân làm fan Argentina hơn 10 năm nay

Cùng hơn 400 fan “đồng môn” xem trận bán kết nghẹt thở tại Sapa Coffe, Bảo Trân đã trải nghiệm hết mọi cung bậc của cảm xúc: Hồi hộp khi Argentina và tuyển Anh giằng co nhau khá quyết liệt suốt hiệp 1; Lo lắng, sốt ruột khi thấy Gordon ghi bàn đưa Anh vượt lên dẫn trước; Rồi nhẹ nhõm khi Messi kiến tạo cho Fernandez gỡ gòa; Và rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi Messi tạt bóng để cho Martinez bật cao đánh đấu...

“Hơn một thập kỷ làm fan Argentina, đi qua những lần gục ngã, cả những đêm thức trắng vì quá tiếc nuối, để hiểu rằng yêu một đội bóng không chỉ là những ngày chiến thắng. Vậy nên hôm nay, khi Argentina bị dẫn trước rồi lại ngược dòng giành vé vào chung kết, mình thực sự không kềm được nước mắt. Có những phút giây nghẹt thở, những khoảnh khắc vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên”, CĐV Bảo Trân xúc động chia sẻ.

“Thật khó để diễn tả, vì sao mình lại yêu màu áo Trắng - Xanh này nhiều đến vậy. Không chỉ vì những danh hiệu, mà vì được sống trọn từng cung bậc cảm xúc cùng đội bóng mình đã đồng hành và tin tưởng”, Bảo Trân hạnh phúc cho biết khi đồng hành cùng tuyển Argentina kinh qua quá nhiều phút giây, quá nhiều trận đấu kỳ lạ đến tuyệt vời và bùng nổ đến tận cùng tại mùa giải năm nay.

“Tây Ban Nha là một đối thủ rất mạnh. Nhưng sợ thì không. Chung kết luôn là trận đấu của những đội xứng đáng nhất. Argentina đã đi đến đây bằng bản lĩnh và cả niềm tin. Sau màn ngược dòng hôm nay, mình càng rằng là, tin đội bóng này có thể vượt qua them bất kỳ thử thách nào”.

“Mình chỉ mong rằng các cầu thủ bước vào trận chung kết với sự tự tin - và tận hưởng trận đấu. Và mình có linh cảm, Messi sẽ một lần nữa tạo nên sự khác biệt bằng những đường kiến tạo từ cái chân trái ma thuật của mình, để đưa Argentina chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Đó sẽ là cái kết đẹp nhất - cho hành trình hơn một thập kỷ đồng hành của mình với Argentina!”, Bảo Trân nói và hy vọng, linh cảm của cô trở thành sự thật.

Trong khi đó, theo anh Lê Văn Tài buổi offline xem trận chung kết FIFA World Cup để ủng hộ M10 và các đồng đội chống lại tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh vẫn sẽ diễn ra tại quán Sapa Coffee (địa chỉ 136 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TPHCM), lần này số lượng đăng ký đã tăng đến 600 con người. Tất cả đã sẵn sàng, chuẩn bị cho một lần nữa “cháy cùng thần tượng” cùng khát khao chứng kiến Messi lân ngôi lần thứ 2 liên tiếp.

Nữ CĐV Bảo Trân

Một CĐV lo lắng trong đêm bán kết

Rồi vỡ òa trong hạnh phúc

Hơn 400 con người cùng ăn mừng

Đ.Hg.