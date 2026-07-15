Trải nghiệm ngày hội bóng đá ở xứ cờ hoa

Từ người phụ nữ 62 tuổi, quê Đồng Tháp, cho đến cậu bé 11 tuổi, quê TPHCM, mà chúng tôi gặp trên đất Mỹ, đều bày tỏ niềm vui và những trải nghiệm khó quên khi đi xem World Cup 2026 ở Mỹ.

Bà Trần Thị Túy Kiều (bìa trái) cùng các cổ động viên Việt Nam xem World Cup 2026 ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: TRUNG THU

Gặp chúng tôi tại sân vận động SoFi (Los Angeles) giữa cái nắng ban trưa chói chang ở mùa hè nước Mỹ, bà Trần Thị Túy Kiều (62 tuổi, quê Đồng Tháp) cho hay, dù phải che kín đầu để tránh nắng nóng nhưng bà vẫn hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên (CĐV) Tây Ban Nha khi đội nhà lọt vào bán kết World Cup 2026. “Vì mê bóng đá nên tôi bay từ Việt Nam sang Mỹ xem World Cup. Đội tuyển nào tôi cũng ủng hộ, miễn đá hay, đẹp, cống hiến”, bà Túy Kiều nói.

Theo bà Tiêu Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hoàn Mỹ, mùa World Cup năm nay có khá nhiều khách du lịch Việt Nam sang Bắc Mỹ xem bóng đá. Trong trận tứ kết vừa rồi ở Los Angeles, công ty tổ chức dịch vụ lưu trú, di chuyển, kết hợp xem bóng đá và tham quan cho hai đoàn khách Việt Nam. Bà Thùy Trang cho biết, đối với nhiều CĐV Việt Nam, hành trình sang Mỹ theo dõi World Cup 2026 không chỉ là chuyến đi xem bóng đá mà còn là dịp trải nghiệm một nền văn hóa thể thao chuyên nghiệp. Họ cần chứng minh mục đích chính là đi xem bóng đá và trở về Việt Nam mới có thể được cấp visa vào Mỹ dịp này.

Nhiều CĐV Việt Nam cho biết, không chỉ được sống trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn học được cách tổ chức một sự kiện thể thao quy mô toàn cầu. Chứng kiến đông đảo CĐV khoác đủ màu cờ sắc áo các đội tuyển, những khu fan festival sôi động trước giờ bóng lăn, bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt nhưng văn minh trên khán đài là trải nghiệm thật khó quên.

Em Lê Thúc Trung Dũng (11 tuổi, TPHCM) cùng cha mẹ đi Mỹ xem World Cup và được trực tiếp theo dõi hai trận ở Seattle và Los Angeles. “Cháu thấy rất vui vì CĐV cổ vũ nhiệt tình trên khán đài. Điều này khiến cháu mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá trong tương lai”, Trung Dũng bày tỏ.

Còn ông Lê Thúc Dung (57 tuổi, doanh nhân ở TPHCM), sau khi xem các trận đấu World Cup ở Mỹ trở về Việt Nam ngày 13-7, thì chia sẻ: “Có dịp trực tiếp tận hưởng bầu không khí bóng đá và tinh thần tự hào dân tộc ở World Cup, tôi lại càng thêm mơ ước và tin tưởng rằng một ngày không xa trong tương lai, đội tuyển nam Việt Nam sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup”.

TRUNG NGHĨA (từ Los Angeles, Mỹ)