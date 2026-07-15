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Xavi, Iniesta và Ramos chúc mừng Tây Ban Nha vào chung kết World Cup

SGGPO

Trên khán đài sân AT&T (Mỹ), bộ tứ huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha gồm Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi và Sergio Ramos không giấu được niềm vui khi chứng kiến thế hệ đàn em giành quyền vào chung kết World Cup sau 16 năm.

Các huyền thoại Iker Casillas, Xavi và Sergio Ramos dự khán trận bán kết World Cup 2026. ẢNH: RAMOS
Các huyền thoại Iker Casillas, Xavi và Sergio Ramos dự khán trận bán kết World Cup 2026. ẢNH: RAMOS

Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi và Sergio Ramos là dàn khách mời VIP của FIFA, đại diện cho thế hệ vàng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, dự khán trận bán kết World Cup 2026 của thế hệ đàn em gặp Pháp. Bốn huyền thoại liên tục chia sẻ những hình ảnh và video từ sân AT&T lên trang cá nhân, ghi lại bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài cũng như gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn của làng túc cầu thế giới

Sau tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài Ivan Barton (người El Salvador), Casillas, Ramos, Puyol và Xavi đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Lamine Yamal cùng các đồng đội, thể hiện niềm tự hào khi chứng kiến “La Roja” trở lại trận chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi.

Không trực tiếp đến Mỹ theo dõi trận đấu, nhưng Andres Iniesta vẫn hòa chung bầu không khí chiến thắng. Trên trang cá nhân, người hùng ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2010 đã đăng thông điệp chúc mừng Rodri cùng các đồng đội sau khi đánh bại Pháp.

Dòng chia sẻ của những Xavi, Iniesta, Ramos… nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ, nhiều bình luận còn xem đây như sự tiếp nối giữa 2 thế hệ vàng của bóng đá xứ sở bò tót. Sự quan tâm lẫn xuất hiện của các huyền thoại trên khán đài với tư cách người truyền lửa sẽ tiếp thêm tinh thần cho Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Oyarzabal... có thể mang cúp vàng thứ 2 về cho Tây Ban Nha.

Gặp Pháp ở bán kết, thầy trò HLV Luis de la Fuente đã có màn trình diễn thuyết phục nhất từ đầu World Cup 2026. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 22. Sang hiệp 2, Pedro Porro nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm lạnh lùng, qua đó đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của tuyển Pháp.

Tây Ban Nha vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ lối chơi tập thể gắn kết. Hàng tiền vệ hoạt động hiệu quả, các cầu thủ hỗ trợ phòng ngự kín kẽ, trong khi hàng công luôn biết cách trừng phạt những sai lầm của đối thủ. Phía bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Michael Olise đều không thể tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của “La Roja”.

Đối thủ của Tây Ban Nha ở trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa tuyển Anh và Argentina, diễn ra lúc 2 giờ sáng 16-7. Trong khi trận chung kết bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng 20-7.

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