De la Fuente: “Tây Ban Nha là đội bóng xuất sắc nhất thế giới”

HLV Luis de la Fuente (trái) lần thứ 3 liên tiếp thắng Didier Deschamps ở bán kết giải đấu chính thức.

Cho đến trước bán kết, tuyển Pháp là đội duy nhất toàn thắng mà không cần đến bất kỳ hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu nào. Đội tuyển của HLV Didier Deschamps đã làm được điều đó với sức mạnh tấn công khủng khiếp - đã có 47 cú sút trúng đích tại World Cup lần này, nhiều nhất kể từ khi có 53 cú sút trên sân nhà năm 1998, khi họ giành chức vô địch. Trung bình 7,8 cú sút trúng đích mỗi trận là con số cao nhất kể từ năm 1966, và những cầu thủ như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise đã tạo nên hàng tấn công đáng sợ nhất giải đấu.

Tuy nhiên, khi Les Bleus chỉ còn cách một chiến thắng nữa để trở thành quốc gia thứ 3 lọt vào 3 kỳ World Cup liên tiếp, sau Đức (1982-1990) và Brazil (1994-2002), thì họ đã bị Tây Ban Nha hóa giải một cách dễ dàng. Đây lại là một kiệt tác chiến thuật nữa của HLV De la Fuente, người đã dẫn dắt La Roja giành chức vô địch châu Âu năm 2024 và hiện đã đánh bại Pháp trong 3 trận đấu bán kết giải đấu chính thức liên tiếp - thắng 2-1 tại Euro 2024, và 5-4 tại UEFA Nations League 2024-2025.

De la Fuente, người đã nhiều lần khẳng định Tây Ban Nha là đội bóng mạnh nhất giải đấu, đã nở nụ cười rạng rỡ khi La Roja đánh bại Pháp để tiến vào trận chung kết vào Chủ nhật tới, gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. “Chúng tôi bắt đầu gần 4 năm trước với một ý tưởng, chúng tôi đã trung thành với ý tưởng đó và nó đã đưa chúng tôi đến đây”, De la Fuente suy ngẫm về lần đầu tiên Tây Ban Nha lọt vào chung kết World Cup kể từ năm 2010. “Hôm nay chúng tôi đối đầu với một trong những đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới, nhưng trước mặt họ, đối thủ lại sở hữu đội bóng mạnh nhất thế giới. Điều đó thật khác biệt. Những cầu thủ này xứng đáng với tất cả mọi thứ - ngày qua ngày họ đã thể hiện sự tận tâm, tinh thần đoàn kết, sự hào phóng và tài năng của mình. Họ khiến những điều khó khăn trở nên dễ dàng”.

Rodri điều tiết nhịp độ giúp Tây Ban Nha giữ vững sự ổn định trong kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân.

Suốt trận đấu, tiền vệ trung tâm Rodri là người điều tiết nhịp độ trận đấu của Tây Ban Nha, anh đã có những pha can thiệp quyết định và hóa giải các mối đe dọa từ Pháp, đồng thời luôn giữ vững sự ổn định trong việc kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. “Đó là nỗ lực tập thể của tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi đã có màn trình diễn tốt nhất của mình tại World Cup cho đến nay”, Rodri nói sau trận đấu. “Pháp là một đội rất mạnh và có thể trừng phạt bạn ở mọi nơi. Nhưng tất cả mọi người đều đã thể hiện phong độ xuất sắc. Tôi đã nói điều này trước đây. Chúng tôi đang thể hiện bản lĩnh trưởng thành trong những thời khắc quan trọng và đây là thời điểm quan trọng nhất mà chúng tôi chờ đợi”.

Tây Ban Nha đã san bằng kỷ lục của Italy về số trận bất bại liên tiếp nhiều nhất, với 37 trận, đồng thời giành quyền vào chung kết World Cup lần thứ hai. “Điều này có ý nghĩa rất lớn, bởi vì chúng tôi chỉ mới vào chung kết 2 lần trong lịch sử nên chúng tôi muốn vô địch World Cup”, Rodri nói thêm. “Bây giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi và xem mình có thể cải thiện điều gì vì chúng tôi muốn giành chiến thắng ở giải đấu tiếp theo”.

Pedro Porro, người ghi bàn thắng thứ 2 cho Tây Ban Nha, cho biết: “Tôi rất hài lòng với thái độ của toàn đội từ đầu đến cuối trận. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi đã làm mọi thứ cần thiết để lọt vào chung kết. Đó là một giấc mơ thành hiện thực! Chúng tôi biết Pháp là một đội rất, rất mạnh, một đội đã thi đấu rất tốt, và thành thật mà nói, đây là thành tích của cả đội, chứ không phải của riêng tôi”.

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