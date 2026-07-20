Các chuyên gia bóng đá Nga nhìn nhận lại về Argentina và Messi

Thất bại rõ ràng của tuyển Argentina và cả Lionel Messi trong trận chung kết FIFA World Cup 2026, dù đã cố gắng “kéo” đối thủ Tây Ban Nha đến 2 hiệp phụ, khiến cho nhiều người phải dừng lại, thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận về “những kẻ thất bại”.

HLV Semak (Ảnh: RIA Novosti)

HLV trưởng của CLB Zenit Saint Petersburg - ông Sergei Semak - từng là một “fan nhiệt” của La Albiceleste. Tuy vậy, ông thừa nhận thất bại của Argentina trước La Roja vốn là sự kiện “chung cục” hoàn toàn hợp lý.

“Có lẽ điều đó cũng rất dễ hiểu. Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu khá tốt, mặc dù chúng tôi chắc chắn kỳ vọng Argentina sẽ phản công quyết liệt hơn. Nhưng mọi chuyện cuối cùng đã không diễn ra như vậy...”.

“Xét về toàn cuộc thì Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng giành lấy chiến thắng. Vào những phút cuối cùng của hiệp phụ, Argentina còn cơ hội đưa trận chung kết đến loạt sút luân lưu. Tuy vậy, mọi thứ đều công bằng”.

Nói về cảm giác liệu có thấy thất vọng hay không khi giờ thi đấu chính thức kết thúc không có bàn thắng nào được ghi, “Thuyền trưởng” của đội bóng thành Saint Petersburg có chia sẻ như sau: “Tất nhiên không, đây là trận chung kết World Cup! Giá của một sai lầm cực kỳ cao, vì vậy ai cũng cố gắng chơi an toàn nhất có thể”.

Là một CĐV của Argentina từ lâu, nhưng nhà cầm quân 50 tuổi vẫn rất tỉnh táo và công tư phân minh. Ông cười và có chia sẻ: “Tuy nhiên, tôi không quá buồn. Chúng ta vẫn có thể vui mừng, ví dụ như là với các HLV thể lực người Tây Ban Nha của chúng ta Alberto Navarro và Antonio Tapia”.

“Còn tôi, tất nhiên tôi là fan của Argentina từ hồi còn nhỏ xúi, nhưng mà tôi lại không hề có cảm xúc tiêu cực nào về chiến thắng của Tây Ban Nha. Như tôi đã nói: Kết quả là công bằng”, Match TV dẫn lời Semak.

Trong khi đó, Cựu tuyển thủ đội Liên Xô cũ - vị chuyên gia bóng đá Alexander Bubnov thì chỉ trích thẳng Messi sau tình huống nhạy cảm cuối giờ thi đấu chính thức: Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Pau Cubarsi...

Cựu cầu thủ Chelsea Marc Cucurella đến bên cạnh Messi để chia sẻ về chuyện gì đó nhưng anh này lại đưa tay che kín miệng. Messi ngay lập tức tố trọng tài hành vi vi phạm này, tuy nhiên, trọng tài không phạt thẻ đỏ Cucurella.

Với chuyên gia Bubnov, hành động này khiến ông mất hết sự tôn trọng dành cho ngôi sao của Argentina: “Bạn có thấy Messi định làm gì không? Đó là lý do tại sao tôi đã dừng không còn tiếp tục ủng hộ anh ấy”.

“Là một cầu thủ, anh ấy rất giỏi, đúng như vậy, nhưng là một con người... Tôi không còn tôn trọng anh ấy nữa. Cucurella đến tiếp xúc và chỉ nói với anh ấy: “Họ suýt giết chết thằng nhóc đó. Có chuyện gì vậy?”.

“Khi đó, Enzo chỉ đứng thẳng dậy và phớt. Và trọng tài ngay lập tức đến để đuổi cậu ta khỏi sân. Còn Messi lại làm như vậy, điều đó thể hiển sự yếu đuối bất lực của anh ta, và quan trọng hơn cả, về phẩm chất con người của anh ta”, Bubnov chỉ trích mạnh mẽ ở trên chương trình “Comment.Show”.

Đ.Hg.