Artem Dzyuba đánh giá về tiền vệ người Brazil - Wendel

Artem Dzyua - cựu tiền đạo số 1 của tuyển Nga, cựu cầu thủ của Zenit Saint Petersburg và hiện đang chơi cho CLB Akron Tolyatti, vừa lên tiếng chê sự thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ người Brazil - Wendel khi anh này mới chuyển đến nhưng sau đó lại khen vì tiến bộ.

Wendel trong màu áo Zenit (Ảnh: Sport24)

Ngay khi tiền vệ sinh năm 1997 quê ở Duque de Caxias chuyển đến Zenit hồi năm 2020 theo bản hợp đồng 5 năm (anh đến từ Sporting CP của Bồ Đào Nha), Dzyuba đã cảm thấy rất khó chịu với sự chuyên nghiệp của cầu thủ này.

Dzyuba chia sẻ trong chương trình truyền hình “Mãi mãi Zenit”: “Cậu ta hoàn toàn vô dụng. Trong suốt 6 tháng đầu tiên, chúng tôi tự hỏi với nhau là, không hiểu làm thế nào họ có thể lấy cậu ta từ Sporting đến với đội bóng này”.

“Chúng tôi cũng đã có nói đùa rằng đội bóng của mình mình không thuê một cầu thủ người Brazil, mà là một gã Ấn Độ say xỉn và thiếu chuyên nghiệp”, Dzyuba nói thẳng trong chương trình truyền hình mà không hề e ngại gì.

Tuy vậy, mọi thứ đã được cải thiện sau 6 tháng. Dzyuba tiếp tục chia sẻ: “Sau 6 tháng, cậu ấy đã tiến bộ vượt bậc, và chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy chạy nhanh hơn nhiều khi có bóng so với khi không có bóng trong chân”.

“Vì vậy, mặc dù có xu hướng thừa cân, cậu ấy có đôi chân rất nhanh nhẹn, tốc độ rất tốt, và di chuyển rất nhanh khi có bóng. Cậu ấy là một cầu thủ rất mạnh mẽ”, Dzyuba ngợi khen sự tiến bộ của cầu thủ người Brazil thời gian sau.

Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp của Wendel vẫn... y như cũ. HLV trưởng Sergei Semak, có bình luận về việc Wendel thường xuyên đến muộn các buổi tập của đội bóng. Cầu thủ Brazil liên tục không đến đúng giờ, và bị phạt vì điều đó.

“Không ai, đặc biệt là một HLV, có thể xem nhẹ điều này. Nhưng với tư cách là HLV trưởng của Zenit, đôi khi có lẽ như một người bạn lớn tuổi, đôi khi có lẽ gần như một người cha, tôi phải tìm cách giải quyết tình huống”.

“Còn về Wendel, cậu ấy là một người hâm mộ bóng đá. Cậu ấy đi nghỉ mát, gặp gỡ bạn bè và chơi bóng đá. Chúng ta có thể tìm thấy bao nhiêu cầu thủ Nga chơi bóng đá trong kỳ nghỉ với cùng sự nhiệt tình, cùng sự cuồng nhiệt đó?”

“Cậu ấy là một người độc đáo và là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời, tất nhiên là, với những khuyết điểm của mình. Chúng ta phải nuôi dưỡng những điều tốt đẹp hiện có” Semak nói cũng trong chương trình “Mãi mãi Zenit”.

Sau 6 năm thi đấu cho đội bóng thành Saint Petersburg, Wendel ra sân 139 trận và ghi được 20 bàn thắng. Riêng trong mùa giải năm nay, tiền vệ 28 tuổi này chơi 28 trận ở trên mọi đấu trường, ghi được 2 bàn và có 3 kiến tạo. Trong khi đó, Dzyuba lại thi đấu khá thành công với Akron, ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo trong mùa.

Đ.Hg.