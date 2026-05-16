Rostov muốn đánh bại Zenit Saint Petersburg

Dù đã không thể giành chiến thắng trước Zenit Saint Petersburg “hùng mạnh” trong 7 năm trở lại đây, Rostov vẫn muốn “hót một tiếng hót kinh thiên” khi đối mặt với Cựu vô địch RPL ở vòng đấu cuối cùng. Nếu như họ đánh bại Zenit, Krasnodar có cơ hội lớn bảo vệ danh hiệu!

HLV người Tây Ban Nha - Jonathan Alba (người kế nhiệm của Valery Karpin, khi mà nhà cầm quân người Nga hiện phải chăm sóc công việc Đội tuyển quốc gia) hiện đang rất là kỳ vọng vào màn trình diễn của các học trò thời điểm FK Rostov tiếp Zenit tại sân nhà Rostov Arena ngay trước đám đông 43 ngàn CĐV, NHM.

Ông Jonathan nhận xét về trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ tối mai, Chủ nhật 17-5 (theo giờ Việt Nam): “Làm sao không thể có động lực tuyệt vời khi đối đầu với Zenit Saint Petersburg được chứ? Đương nhiên động lực phải tràn trề. Tất cả các cầu thủ đều rất muốn giành được chiến thắng. Chúng tôi muốn thắng!”.

“Đó là điều chúng tôi đã chuẩn bị, đã làm việc và đã tập luyện thành thục trong suốt tuần lễ vừa qua”, nhà cầm quân sinh năm 1981 từng dẫn dắt Inter de Madrid thi đấu ở giải Primera Federacion (Giải hạng Nhì Tây Ban Nha) cho biết với giọng điệu đầy tự tin dù có nhiều người nghĩ rằng chuyện này là bất khả thi...

“Chúng tôi đã sẵn sàng - ngay từ sau trận đấu với Akron (FK Rostov thắng Akron Togliati 3-1 ngay trên sân đối phương ở vòng 29). Chúng tôi có một kế hoạch - chiến thuật khác cho đối thủ tiếp theo là Zenit. Chúng tôi sẽ xem các cầu thủ của mình trình diễn như thế nào từ buổi tập suốt tuần lễ vừa qua”, Alba nói.

“Rostov chưa thắng trên sân nhà trong năm nay, vì thế, chúng tôi muốn mang đến niềm vui cho các CĐV tại Rostov Arena. Đó là điều chúng tôi làm việc để đạt được. Sau 2 chiến thắng liên tiếp, tôi đang có tâm trạng rất tốt. Nhưng mọi thứ không thay đổi, nếu chúng tôi thắng, chúng tôi đã làm đúng và tiếp tục!”.

Trong khi đó, hậu vệ Ilya Vakhaniya cũng kỳ vọng anh và các đồng đội đánh bại đội khách - khi Zenit chỉ cần 1 trận hòa là đủ để đăng quang: “Chúng tôi biết được tầm quan trọng của trận đấu này và tác động của nó đến cuộc đua vô địch. Tôi nghĩ là, mọi CLB đều muốn để lại dấu ấn của riêng mình tại RPL...”.

“Nhưng nên nhớ chúng tôi sẽ ra sân thi đấu vì chính Rostov, và giành điểm vì chúng tôi quan tâm đến điều đó, không phải vì bất kỳ ai khác. Chúng tôi là Rostov, và chúng tôi muốn giành lấy chiến thắng trong trận đấu ngày mai”, Vakhaniya nói trong một cuộc phỏng vấn với lại phóng viên của Championat.

