“Bóng đá không còn giống môn thể thao của đàn ông!”

Đó là bình luận của cựu cầu thủ CSKA Moscow, Oleg Kornaukhov, ở trên Match TV khi nhận định về tấm thẻ đỏ mà trọng tài trao tặng cho Kevin Andrade của Baltika trong trận đấu vòng 29 của RPL, trận đấu mà Lokomotiv Moscow thắng Baltika 1-0.

Andrade phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: Ria Novosti)

Ông Kornaukhov, cho rằng trọng tài điều khiển trận đấu tại sân RZD Arena của thành phố Moscow không nên truất quyền thi đấu hậu vệ Andrade, rằng tấm thẻ đỏ mà cầu thủ người Colombia phải nhận ngay ở phút thứ 12 của trận đấu là quá nặng.

Phút thứ 9 của trận đấu ở trên sân nhà Lokomotiv, Andrade đá vào bắp chân của cầu thủ đội chủ nhà Zelimkhan Bakaev bên cánh. Trọng tài chính Anton Frolov ban đầu chỉ rút thẻ vàng phạt cảnh cáo người đội trưởng năm nay 26 tuổi của CLB Baltika.

Tuy nhiên, phòng VAR đã liên lạc với trọng tài Frolov và ông quyết định quay vào xem lại ghi hình quay chậm. Cuối cùng, trọng tài Frolov bước ra khu giữa sân, quyết định xóa thẻ vàng -rút ra tấm thẻ đỏ, vì rằng Andrade đã “phạm lỗi rất nghiêm trọng”.

Trước đó, ngay từ phút thứ 4 của trận đấu, Alexander Rudenko đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Thi đấu thiếu người, Baltika suýt có bàn gỡ hòa ở hiệp 2, tiếc là tiền vệ Ilya Petrov đã bỏ lỡ pha sút bóng trên chấm 11 mét. Lokomotiv đã thắng 1-0.

Đánh giá về tình huống phạt thẻ đỏ, ông Kornaukhov cho biết trên Match TV: “Bóng đá giờ đây không còn giống như môn thể thao dành cho cánh đàn ông nữa. Cậu ta đã dùng gầm giày vào bóng, nhưng lại không tung ra cú đạp mạnh hết cỡ đâu mà”.

“Đó đúng là một pha phạm lỗi, và đáng nhận thẻ vàng. Nhưng theo tôi thì, vị trọng tài chính không nên rút tấm thẻ đỏ!”, ông Kornaukhov phát biểu ở trên chương trình “All on Match!” của kênh truyền hình Match TV nổi tiếng của thể thao - bóng đá Nga.

Với trận thắng có tỷ số tối thiểu, Lokomotiv củng cố vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng RPL mùa giải năm nay. Đội bóng ngành Đường sắt hiện có 53 điểm (14 trận thắng, 11 trận hòa, 4 trận thua) sau 29 vòng đấu. Spartak Moscow xếp thứ 4 với 48 điểm.

Tất nhiên, Đội bóng của Nhân dân mới đá 28 trận, họ sẽ đấu Rubin Kazan trong trận đấu khá muộn của vòng 29. Tuy nhiên, với kết quả này, Lokomotiv hầu như cầm chắc tấm HCĐ, vì họ chỉ cần hòa trong trận đấu cuối cùng là đủ điểm. Thậm chí, nếu tối nay Spartak thất bại, Đội bóng ngành Đường sắt sẽ chắc chắn Hạng 3.

Trong khi đó, Baltika xếp ở vị trí thứ 5 với 36 điểm (11 trận thắng, 13 trận hòa, 5 trận thua). Ở vòng đấu cuối, đội bóng của Kaliningrad sẽ tiếp đón Dynamo Moscow trên sân nhà ngày 17-5. Thứ hạng hiện tại với Baltika là không tệ một chút nào!

Đ.Hg.