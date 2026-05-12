Krasnodar cầu nguyện chuyện chưa từng xảy ra với Zenit 7 năm qua

Cục diện chạy đua giành ngôi vô địch RPL bất ngờ đảo ngược chỉ sau 1 đêm. Krasnodar đột ngột để thua Dynamo Moscow với tỷ số 1-2 trong trận đấu trên sân khách thuộc vòng 29 và đánh mất thế chủ động trong cuộc đua với Zenit Saint Petersburg.

Sự thất vọng của Krasnodar (Ảnh: Sport24)

Với việc chỉ còn 1 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc mùa giải 2025-2026 của RPL, thì Krasnodar đang đứng thứ 2 trên Bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng Nga với 65 điểm, họ kém đội đầu bảng Zenit đúng 2 điểm.

Ở vòng đấu cuối cùng (vòng 30), Zenit sẽ làm khách trên sân của Rostov, trong khi Krasnodar tiếp đón Orenburg trên sân nhà. Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 17-5 và bắt đầu lúc 18 giờ (giờ Moscow).

Hiện tại, Zenit chỉ cần một trận hòa với Rostov để trở thành nhà vô địch. Ngay cả khi Zenit và Krasnodar bằng điểm nhau, đội bóng đến từ St. Petersburg vẫn sẽ giành cúp vàng nhờ thành tích đối đầu...

Do đó, Krasnodar không chỉ phải đánh bại Orenburg mà còn phải cầu nguyện - và cả hy vọng Rostov giành chiến thắng trước Zenit. Đây giống điều bất khả thi vì suốt 7 năm qua, Rostov chưa bao giờ thắng nổi Zenit.

Lần cuối cùng Rostov đánh bại Zenit là vào ngày 19-5- 2019, với tỷ số 1-0 rất tối thiểu ở trên sân vòng 29 của RPL mùa giải 2018-2019. Ivelin Popov đã ghi bàn thắng duy nhất từ ​​chấm phạt đền ở phút thứ 67.

HLV trưởng của Rostov khi đó chính là Valery Karpin, là Đương kim thuyền trưởng của tuyển Nga. Kể từ đó, Zenit và Rostov đã gặp nhau tổng cộng 15 trận ở giải RPL và Cúp QG Nga: 11 trận thắng và 4 trận hòa cho Zenit.

Hơn nữa, 6 trận đấu gần đây nhất giữa Zenit và Rostov đều đã kết thúc với chiến thắng đội bóng thành St. Petersburg. Rõ ràng, Krasnodar hiện đang phải cầu nguyện chuyện chưa từng xảy ra với Zenit suốt 7 năm qua.

Cần lưu ý thêm rằng Rostov không có động lực thi đấu ở vòng đấu cuối cùng - đội bóng chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10, bất kể kết quả trận đấu với Zenit “hùng mạnh” có là như thế nào.

Với Dynamo Moscow, chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Krasnodar là màn báo thù ngọt ngào - khi họ liên tục để thua Đương kim vô địch trong mùa giải này, mới nhất là thua 0-1 ở trận chung kết Cúp QG.

Tiền vệ người Brazil - Bittelo cho biết với lại Metaratings: “Thành thật mà nói rằng, tôi nghĩ là chúng tôi đã phần nào trả được thù Krasnodar vì tất cả những gì đã xảy ra ở trong suốt mùa giải năm nay”.

“Có thể nói chúng tôi đã để họ giành cúp trong trận chung kết mới đây. Chúng tôi đã không làm được những gì đáng lẽ phải làm. Còn hôm nay, ngôi vô địch của họ phụ thuộc vào chúng tôi, chúng tôi đã định đoạt”.

“Có lẽ với chiến thắng này, chúng tôi đã tước đi chức vô địch của họ, mặc dù vẫn còn 1 vòng đấu nữa. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ Zenit đang tiến gần hơn đến chức vô địch rồi!”.

Bittelo của D Moscow

CĐV Moscow ăn mừng cuồng nhiệt

Trong khi CĐV Krasnodar bật khóc trên khán đài

Đ.Hg.