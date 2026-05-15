HLV Murad Musayev của Krasnodar tin vào sự tranh đấu công bằng

Buộc phải thắng Orenburg, trong khi cũng cầu nguyện Rostov đánh bại Zenit Sain Petersburg ở vòng đấu cuối cùng của RPL mùa này, HLV Murad Musayev đặt niềm tin vào sự tranh đấu công bằng với thể thao và bóng đá!

HLV Musaev (Ảnh: SE)

Trước câu nói: “Nhiều người ủng hộ Rostov đánh bại Zenit để Krasnodar có thể đăng quang” - nhà cầm quân 42 tuổi trả lời: “Tôi nghĩ đội mạnh nhất nên thắng, có nghĩa là đội bóng nào mạnh hơn thì sẽ thắng trận thôi”.

“Việc ai ủng hộ ai là chuyện cá nhân. Hiện tại, cả Zenit và chúng tôi đều đã tích lũy được một số điểm đáng kể và đang bỏ xa các đội bám đuổi, vì vậy tôi không nghĩ đội nào sẽ thua cuộc trong màn chạy đua đáng nhớ...”.

“Một trong hai đội sẽ giành chức vô địch. Và tôi tin vào sự cạnh tranh công bằng, vì vậy hãy để đội mạnh nhất thắng. Nếu đó là chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui. Nếu Zenit thắng, chúng tôi cũng sẽ chúc mừng họ và chuẩn bị cho mùa giải mới”.

“Hiện tại, tôi nghĩ rằng, sự hỗ trợ về mặt tâm lý quan trọng hơn, và điều quan trọng là phải nói chuyện nhiều hơn và, tôi nhắc lại, tìm ra những lời lẽ phù hợp với mọi người, và cả đảm bảo rằng luôn có nhiều sự hào hứng và sức sống trong đội”.

“Điều quan trọng là phải khơi dậy lại sức sống đó, bởi vì chúng tôi không thể kết thúc mùa giải chỉ với một thất bại. Còn bây giờ chúng tôi đang có 2 trận đấu quan trọng (với Orenburg và với Spartak Moscow ở Siêu chung kết Cúp QG”.

“Tất nhiên, chúng tôi vẫn đang chiến đấu cho cả 2 danh hiệu. Và ngay cả khi có điều gì đó sẽ không ổn trong RPL, chúng tôi vẫn luôn có một giải đấu lớn, rất lớn như trận Siêu Cúp - và chúng ta cần phải làm mọi thứ có thể ở đó”, HLV Musayev tinh tế nói.

HLV Musayev rõ ràng không gây sức ép cho các học trò bằng cách bình luận tâm lý của mình, ông thừa nhận cầu thủ Krasnodar đang tỏ ra rất thất vọng sau khi để thua Dynamo Moscow ở vòng đấu thứ 29 (đối thủ họ thắng mấy lần mùa này).

“Rõ ràng là mọi cầu thủ đều buồn, đây là điều khó khăn đối với tất cả, nhưng thắng thua là một phần công việc của chúng ta, một phần không thể thiếu và đã diễn ra rất là bình thường với bóng đá”, HLV bắt đầu sự nghiệp từ 2005 chia sẻ.

“Bạn phải mạnh mẽ, và đó là điều đã xảy ra. Có 1 trận đấu mà lẽ ra chúng tôi phải thắng với cách biệt hơn 1 hoặc 2 bàn. Nhưng cuối cùng chúng tôi thậm chí không thể giành được một trận hòa. Thật không may, điều này vẫn xảy ra, và chúng ta cần tìm lại sức mạnh, tìm lại cảm xúc, tiếp thêm năng lượng cho nhau trong đội và tiếp tục tiến lên”.

