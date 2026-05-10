Rodina khen ngợi công việc của HLV trưởng Juan Diaz

Giám đốc điều hành và Giám đốc thể thao của Rodina Moscow FC, ông Alexey Zinin, đã nhận xét về công việc của HLV trưởng người Tây Ban Nha Juan Diaz khi giúp đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử thăng hạng RPL khi trả lời phỏng vấn với SE.

HLV Diaz (Ảnh: Truyền thông Rodina)

Trả lời câu hỏi: “HLV Diaz chỉ đến từ giữa mùa giải nhưng đã rất nhanh chóng hoàn thiện hết cả mọi thứ, giúp Rodina phất cờ vươn lên, ông đánh giá sao về màn trình diễn này” của phóng viên SE, thì Giám đốc Zinin có cho biết...

“Về việc thiết lập các quy trình, chúng tôi đã thiết lập chúng một cách cực kỳ hoàn hảo. Ở mọi vị trí: Từ bộ phận thể thao, y tế, hành chính và cả phân tích. Juan không phải là chuyên gia nước ngoài đầu tiên đến làm việc với đội đâu!”.

“Chúng tôi đã hiểu cách tương tác với lại người nước ngoài. Chúng tôi rất vui vì Juan thích nghi rất nhanh chóng; chúng tôi đã tìm thấy điểm chung. Ông ấy đã tiếp thu một số điều từ chúng tôi, và mang những điều của riêng mình kết hợp những điều khác. Đó là một sự cộng sinh tốt”, ông Zinin hào hứng chia sẻ.

Ngoài ra, Giám đốc Zinin cũng cho biết thêm: “Sẽ rất khó khăn cho một HLV nước ngoài ở Giải hạng Nhất mà không có sự hỗ trợ. Tôi đã làm việc rất nhiều ở RPL và nước ngoài, và bạn sẽ thích nghi nhanh hơn hẳn ở giải đấu đó”.

“Nhưng thích nghi với Giải hạng Nhất của chúng tôi rất khó khăn; đó vốn là một giải đấu đầy rẫy thách thức. Thật tuyệt vời khi Juan đã lắng nghe chúng tôi và được hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc tương tác với các cầu thủ và nhân viên trong suốt thời gian còn lại của mùa giải năm nay”.

“Và ông ấy có những điểm mạnh không thể phủ nhận. BHL người Tây Ban Nha đã mang đến sự hứng khởi mới cho Rodina. Chúng tôi luôn thận trọng và dè dặt, nhưng ở đây chúng tôi đã thấy một tia sáng đặc biệt. Hai yếu tố này không thể thiếu nhau đâu. Tôi muốn chúc mừng Juan và toàn bộ BHL người Tây Ban Nha”.

Sau khi đánh bại Chelyabinsk 2-0, Rodina giành được 65 điểm và leo lên vị trí đầu Bảng xếp hạng Giải hạng nhất. Đội bóng đến từ thành Moscow đang vượt lên trên Fakel, đội bóng cũng vừa mới trở lại RPL (có cùng 65 điểm), nhờ các yếu tố cộng thêm từ các trận đối đầu trực tiếp thuận lợi hơn đối phương.

RPL đang chào đón một HLV người Tây Ban Nha khác. Thật hứng khởi khi chờ đợi màn trình diễn của Juan Diaz tại RPL mùa giải năm sau, mùa giải 2016-2017.

Đ.Hg.